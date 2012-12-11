حوزه الگوی صحیح انقلاب اسلامی را به جهانیان عرضه کند

به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سالروز شهادت امام سجاد(ع) را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: شرایط سختی که خلفا برای این امام بزرگوار در نظر گرفته بودند موجب شد ایشان آموزه‌های ناب اسلام و مکتب اهل بیت(ع) را در قالب دعا به پیروان خویش تعلیم دهند.



وی با اشاره به نقش اساسی حکومت در جامعه اظهار داشت: نخستین برنامه اجتماعی پیامبران، مبارزه با حکومت‌های فاسد و سعی در جایگزین کردن حاکمیتی صالح بود.



استاد حوزه علمیه قم افزود: پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) در دوران حاکمیت خود مبارزات فراوانی با حکومت‌ها و گروه‌های فاسد داشتند تا بتوانند دایره نفوذ حکومت صالحان را گسترش دهند.



وی با بیان این که بر اساس آنچه در روایات آمده صدای اسلام ناب در آخرالزمان از قم به گوش جهانیان خواهد رسید، افزود: امروز هم مشاهده می‌شود به برکت انقلاب اسلامی ایران که از قم شروع شده بیداری اسلامی در منطقه پیچیده و همه مسلمانان بیدار شده‌اند و حتی اعتراضات مردمی به قلب اروپا و آمریکا هم رسیده است.



آیت‌الله نوری همدانی با بیان این که امروز مردم کشورهای اروپا و آمریکا اعتراض خود را نسبت به نظام سرمایه‌داری در قالب حرکت‌هایی چون جنبش وال‌استریت اعلام کرده‌اند، گفت: آنها اکنون به دنبال این هستند که راه صحیح را از ملت ایران فرا گرفته و شیوه مقابله با مستکبران را بیاموزند بنابراین حوزه‌های علمیه شیعی باید الگوی صحیح انقلاب اسلامی را به جهانیان عرضه کرده و نیازهای آنان را که شامل سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است پاسخ دهند.



وی در ادامه گفت: غرب دچار مشکلات اقتصادی فراوانی است در حالی که اسلام راه حل مشکلات این چنینی را بیش از یکهزار و 400 سال پیش ارائه کرده و بیان می‌کند در عصر غیبت باید فقیهی عادل، مدیر و مدبر و شجاع اداره جامعه را بر عهده گرفته و ثروت را به صورتی عادلانه در میان مردم تقسیم کند.



این مرجع تقلید اضافه کرد: اما در غرب 99 درصد مردم زیر سلطه یک درصد دیگر قرار داشته و سرمایه‌داران حتی می‌توانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را تعیین کنند.



وی یادآورشد: برپایی نماز جمعه و اقامه سایر عبادات از جمله برکات انقلاب اسلامی است که در گذشته به عنوان ابزاری در دست ستمگران قرار داشت اما در شرایط کنونی در اختیار صالحان بوده و در راستای گسترش ایمان و عدالت به کار می‌رود.



به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله نوری همدانی با اشاره به اهمیت مرزبانی و حفاظت از کیان حکومت اسلامی تصریح کرد: جامعه دینی دارای مرزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است و مرزبانان نقشی اساسی در این میان دارند و با کار خود از دستاوردهای انقلاب و خون شهدا محافظت می‌کنند.

