هادی گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما هنوز به هماهنگی صد در صد نرسیده بود و متاسفانه برنامه مسابقات نیز به موقع در اختیار ما قرار نگرفت که برای اولین بازی خود در دور رفت لیگ برتر نوجوانان برابر استقلال اهواز به صورت جدی آماده شویم.



وی ابراز داشت: متاسفانه چند روز قبل از برگزاری بازی به ما خبر دادند که باید راهی اهواز شویم و در اولین بازی خود در فصل جدید لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با استقلال اهواز دیدار کنیم که این خبر حتی تمرکز بازیکنان ما را به هم ریخت و کاملا عجولانه خود را به اهواز رساندیم و به مصاف حریف رفتیم.



سرپرست تیم فوتبال نوجوانان صبای قم اضافه کرد: این مدل برنامه ریزی سازمان لیگ برای برگزاری رقابت های لیگ های پایه فوتبال کشور چندان مطلوب نیست و به تیم ها ضرر می زند، زیرا در هفته ای باید با فولاد خوزستان بازی می کردیم نیز شاهد این بی برنامگی بودیم و وقتی زمان بازی را خودسرانه و با میل خود عوض کرده بودند، یک روز قبل از انجام بازی به ما خبر تغییر زمان بازی را دادند.



وی بیان داشت: متاسفانه این بار به دلیل تصمیم گیری و برنامه ریزی غلط مسئولان برگزاری لیگ برتر نوجوانان نتوانستیم به اهواز برویم تا در مقابل فولاد خوزستان بازی کنیم و خیلی راحت نتیجه را سه بر صفر به سود فولاد اعلام کردند و آب هم از آب تکان نخورد.



گائینی تاکید کرد: با این حال نوجوانان شایسته و آینده دار صبای قم در دیدارهای خانگی آنقدر خوب و مقتدرانه ظاهر شدند که اکنون در مکان چهارم جدول رده بندی در موقعیت خوبی قرار داریم و این هفته در آغاز دور برگشت لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور قطعا مقابل استقلال اهواز در خانه بهترین بازی خود را انجام می دهیم و شکست بازی رفت را حتما جبران می کنیم.



وی یاد آور شد: نوجوانان صبای قم در دیدارهای دور رفت مرحله گروهی مقابل تیم های صنعت نفت آبادان، شهرداری اندیمشک و نفت و گاز گچساران به برتری رسیده و در دیدار خارج از خانه با تیم حافظ شیراز نیز تساوی ارزشمند یک بر یک را کسب کردند.



سرپرست تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: در دیدارهای خارج از خانه نیز متاسفانه به تیم های ذوب آهن و استقلال اهواز خیلی راحت نتیجه را واگذار کردیم و دیدار با فولاد نیز به دلیل بی برنامگی مسئولان برگزاری مسابقات به سبب اینکه به اهواز نرسیدیم سه بر صفر به سود حریف ثبت شد.

