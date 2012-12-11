خنثی شدن توطئه های دشمنان با فتوای رهبر انقلاب

الشیخ احمد القطان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برگزاری چنین جلسه هایی به خصوص با حضور کشورهای مختلف کمک زیادی به شناخت بیشتر مردم از اهل بیت و به خصوص حضرت سجاد امام اهل تقوی و علم می کند.

امام جمعه اهل سنت بقاع لبنان اضافه کرد: افزودن بر معلومات ما در خصوص زندگی و محبت اهل بیت موجب وحدت بیشتر مسلمانان در مقابل دشمنان اسلام می شود.

وی با بیان این که در زمانی زندگی می کنیم که دشمنان هم چون حیوانات درنده به ما حمله می کنند ابراز داشت: تنها راه مبارزه با آنان نزدیک شدن و همکاری هر چه بیشتر مسلمانان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در قالب امت واحده است.

مدیرمرکز تعلیم القرآن الکریم در بقاع خاطرنشان کرد: همه ما در لبنان شاهد هستیم که وحدت مسلمان چگونه منجر به ذلت و خواری دشمنان صهیونیست و سرافرازی مردم شیعه و سنی و در مجموع مردم این کشور شده است.

القطان اضافه کرد: همکاری و همراهی مسلمانان شیعه وسنی در لبنان موجب شده که برای برگزاری چنین همایش هایی در گرامیداشت اهل بیت (ع) اهمیت و ارزش بیشتری قائل شوند.

امام جمعه اهل سنت بقاع گفت: از مسلمانان می خواهم با کنار گذاشتن اختلافات و پافشاری بر مشترک که خیلی زیاد است به گفته قرآن، رسول خدا و اهل بیت و علمای دل سوز عمل کنند.

این عالم اهل سنت با بیان این که اجتماع مسلمانان موجب پیروزی و سربلندی آنان می شود گفت: دشمنان تنها دنبال ایجاد تفرقه و کاشتن بذر دشمنی بین امت رسول خدا(ص) هستند تا با سوء استفاده از این ضعف ضمن چیره شدن منابع آنان را نیز به یغما برده و حتی سرزمین شان را نیز اشغال کنند.

وی تأکید کرد: به دلیل قوت و پیروزی که در وحدت وجود دارد یهتر است مذاهب اسلامی برای شناخت بیشتر از یکدیگر و وحدت عملی در همایش های یکدیگر شرکت کنند.

توطئه های دشمنان اسلام با فتوای رهبر معظم انقلاب خنثی شد

رئیس جمعیت قول و عمل و رهبر گروه قطان لبنان گفت: فتوای اخیر مقام معظم رهبری در حرمت تعرض و ناسزاگویی به اصحاب پیامبر اسلام(ص) باعث از بین رفتن کینه ها و خنثی شدن توطئه دشمنان اسلام شد.

قطان اظهار داشت: این فتوا، حیله و نیرنگ برخی ها را که می خواستند از آب گل آلود در راستای فتنه گری و تفرقه بین مسلمان استفاده کنند، خنثی کرد.

وی تصریح کرد: سران تمام کشورهای عربی و اسلامی باید از صحبت های فتنه انگیزی که موجب تفرقه و شکاف بین امت اسلامی می شود، پرهیز کنند؛ زیرا مباحث فتنه انگیز، هدیه رایگان به استکبار جهانی و صهیونیسم است.

احمد قطان افزود: ای کاش همه ما مسلمانان تصمیم بگیریم که جامعه ای را بنا نهیم که همه در آن احساس امنیت کنیم و هیچ فرد مسلمانی در آن احساس غربت و اینکه مسلمانی دیگر دشمن اوست را نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در کشور لبنان که به مقاومت معروف است و طوائف مختلف در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی دارند، اخیراً شاهد پدیده عجیبی به نام مذهب تکفیری که نه به شیعه و نه سنی تعلق دارد، می باشد که این پدیده شوم مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

این اندیشمند اهل سنت لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که همه مسلمانان بر این که محبت به اهل بیت(ع) دوستی و محبت با پیامبر و خداوند متعال است اعتقاد راسخ دارند، به حدیثی از رسول اکرم اشاره کرد و بیان داشت: " فرزندان خود را با محبت اهل بیت پیامبر(ص) تربیت و بزرگ کنید".

احمد قطان خاطرنشان کرد: امام سجاد(ع) درس آموخته مکتب نبوت و سیراب شده از سرچشمه ناب علوم نبوی است.

وی افزود: علی بن الحسین(ع) به تواضع و فروتنی فراوان شناخته می شود، بخشش ایشان الگوست و این موضوع از فرزندان رسول خدا دور نیست.

رهبر گروه قطان لبنان، بیزاری ایشان از مدح و ثنا و تعریف های مبالغه آمیز را از دیگر ویژگی های امام سجاد ذکرکرد و گفت: این ویژگی نیز درس بزرگی به همراه دارد و می تواند الگوی همه مؤمنین اعم از شیعه و سنی قرار گیرد.

احمد قطان تصریح کرد: ما به خاطر دوری از سیره امام سجاد(ع) است که به خاطر کوچک ترین سخنی رنجیده خاطر و ناراحت می شویم.

وی گفت: انتصاب به اسلام و تبعیت از پیامبر(ص) تنها به ادعا کردن نیست بلکه به اقتداء و پیروی از فرامین بزرگان دین است.