جرایم رانندگی در سطح شهر زنجان 40 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مقصود شمس‌آذر ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان زنجان، افزود: در بحث مسافربرهای شخصی، این آمار 30 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: اجرای طرح ساماندهی مسافربران شخصی یکی از طرح‌های ضروری است که در این راستا نحوه اجرا باید طوری باشد که در مرحله اول از سیاست تشویقی استفاده شود تا مسایل کوچک اجتماعی به مسایل بزرگ امنیتی تبدیل نگردد.

سرهنگ شمس آذر افزود: در حال حاضر سعی می‌شود از مأموران راهنمایی و رانندگی در سطح شهر به صورت محدود استفاده شود و دستگاه‎های الکترونیکی جایگزین آن گردد که این امر هم به نفع مردم و هم به نفع راهنمایی و رانندگی است.

رئیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: موضوع مهمی که درباره مسافربرهای شخصی در زنجان دیده می‌شود این است که مردم تفاوتی بین تاکسی و پلاک‎شخصی قایل نیستند.