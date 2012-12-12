به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه مقصودی دارنده مقام اول گوی رانی در کشور در حاشیه همایش بزرگداشت روز جهانی معلولان و تقدیر از دانش آموزان استثنایی مدال آور که امروز در کانون امام علی(ع) برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز قرار است که از من به دلیل کسب این مدال تشکر کنند و من از این بابت خوشحال هستم.

وی که در پایه پنجم ابتدایی درس می خواند بزرگترین خواسته خود از مسئولان حوزه استثنایی را اختصاص یک سالن ورزشی بزرگ عنوان کرد و گفت: دوست دارم یک معلم ورزش داشته باشم تا با او گوی رانی تمرین کنم.

مهدیه همچنین دارنده مدال طلا در مسابقات انفرادی گوی رانی نیز هست.

سحر بدلی دیگر دانش آموز استثنایی نیز عنوان کرد: من در پرتاب وزنه مقام اول کشوری را کسب کرده ام و دوست دارم تا سالن های ورزشی مناسب برای تمرین کردن داشته باشیم.

همچنین فرزانه پاکنام دیگر دانش آموز استثنایی که دارنده مقام اول دوی 800 متر است نیز خواسته ای مشابه خواسته دیگر دوستانش دارد.

این دو دانش آموز که ابتدا از گفتن درخواست خود به مسئولان امتناع می کردند به بیانی ساده گفتند: از مسئولان می خواهیم برای ما کارهای خوبی انجام دهند.

مسئولان بیشتر به ورزش دانش آموزان استثایی توجه کنند

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان البرز نیز در حاشیه این همایش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه استان البرز چند سالن ورزشی برای دانش آموزان استثنایی دارد، گفت: تنها یک سالن ورزشی مخصوص برای این دانش آموزان در سطح استان وجود دارد که آن هم دارای امکانات تخصصی کامل نیست.

زهرا قره خانی ادامه داد: هرچه تعداد سالن ها بیشتر باشد دانش آموزان به تمرینات تخصصی تری می پردازند ولی در حال حاضر با توجه به تعداد دانش آموزان نیازمند سه سالن ورزشی با امکانات تخصصی هستیم.

وی تصریح کرد: به دلیل وضعیت خاص دانش آموزان استثنایی و شرکت در رشته خاص ورزش مانند گوی رانی و بوتیا باید امکانات ویژه ای برای آنها اختصاص داده شود و از همه مسئولان می خواهم ما را در تحقق این مهم یاری کنند.

قره خانی با بیان اینکه پنج هنرستان برای دانش آموزان استثنایی در سطح استان وجود دارد، گفت: در این مدارس به دانش آموزان رشته های خیاطی، دوخت تزئینی، کامپیوتر و گرافیک آموزش داده می شود که بخشی ار آثار آنان امروز در حاشیه این همایش در معرض دید قرار گرفته است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان البرز تصریح کرد: احساس مسئولیت، درک معلولان و صبر و حوصله در مقابل این قشر از جامعه باعث می شود زمینه های رشد و بالندگی آنان فراهم شود.

قره خانی گفت: باید هر روز در فکر خدمت بیشتر به این قشر باشیم و ما به عنوان معلمان برای این عرصه ارزش زیادی قائل هستیم.