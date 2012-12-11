واردات ماهی تن به کشور 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رزاقی در همایش بین المللی تکثیر و پرورش لارو(نوزاد) آبزیان که ظهر سه شنبه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در کرج برگزار شد، اظهار داشت: فعالیتها در بخش شیلات باید به سمت دانش روز هدایت شوند و بستر لازم فراهم شود، اما تلاشهای صورت گرفته در چند سال اخیر در این زمینه قابل توجه بوده است چراکه توانسته میانگین تولید در واحد سطح را به بیش از 25 میلیون تن برساند که این امر نتیجه تلاش فعالان عرصه پژوهشی است.
وی افزود: اقتصادی کردن تولید، بازسازی ذخایر ژنتیکی و توسعه تحقیقات از جمله مسائلی هستند که برای توسعه بخش شیلات باید به آن توجه ویژه شود.
افزایش 20 درصدی تولیدات کشاورزی در سال گذشته
رازقی با بیان اینکه در سال 89 تولید شیلات در کشور 663 هزار تن بوده و این میزان در سال گذشته به 735 هزار تن رسیده است خاطر نشان کرد: سال گذشته به دلیل کاربردی کردن تحقیقات 20 درصد افزایش تولید داشتیم که بالاترین رشد تولید در کلیه محصولات کشاورزی بود.
رزاقی ادامه داد: افزایش میزان تولید آبزیان در ایران حاصل تلاش شبانه روزی پژوهشگران بخش آبزیان کشور است.
رئیس سازمان شیلات ایران درباره تاثیر صادرات بر روند اقتصادی کردن محصولات گفت: با توسعه صادرات منافع اقتصادی کلانی عاید کشور میشود و در بخش اشتغال نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر به سزایی خواهد داشت و در حال حاضر صادرات در کشور روند رو به رشدی دارد.
وی به برداشت تن ماهیان از دریاهای شمال و جنوب اشاره کرد و گفت: تولید ماهی تن در کشور از 139 هزار تن در سال 89 به 200 هزار تن در سال 90 رسید که این امر سبب شد حدود 50 درصد واردات دراین بخش کاهش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: توسعه واحدهای آبزیپروری در زمینهای کشاورزی از جمله مواردی است که به لحاظ اقتصادی بسیار به صرف خواهد بود از این رو توجه به این امر ضروری است.
لزوم ورود بخش خصوصی به حوزه شیلات
سیاست کلی سازمان را در زمینه بازسازی ذخایر ژنتیکی و جلوگیری از انقراض گونهها و ورود بخش خصوصی در این زمینه باید بیش از پیش تقویت کنیم.
وی افزود: تقویت بخش خصوصی در قالب تعاونیها و تشکلها در دستور کار است.
تولید 400 میلیون لارو آبزیان در سال جاری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: امسال افزون بر 400 میلیون لارو ماهی توسط مراکز پرورش آبزیان در کشور تولید شده است.
وی با بیان اینکه استفاده بهینه از آبهای کشاورزی در کشور ضروری است، گفت: باید در کنار کشاورزی، صنعت پرورش آبزیان را رونق دهیم.
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