پیکر خلیل عمرانی در شاهزاده ابوالقاسم دیر به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور تعداد زیادی از مردم شهرستان دیر و شماری از مسئولان و اهالی فرهنگ و ادب استان بوشهر پیکر خلیل عمرانی بعدازظهر سه‌شنبه در دیر تشییع شد و در جوار امام‌زاده شاهزاده ابوالقاسم این شهر به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور تعداد زیادی از مدیران ستادی و اجرایی استان به همراه معاونان استاندار بوشهر در کنار مردمی که از نقاط مختلف استان خود را به این شهر رسانده بودند برگزار شد که انبوه جمعیت باعث تاخیر در برگزاری این مراسم شد.

پیام دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور به مناسبت درگذشت این شاعر انقلابی قرائت شد.

خلیل عمرانی اوایل آذرماه بر اثر شوک وارد شده به وی پس از عمل جراحی قلب باز و احیا نشدن کلیه‌های وی، دچار شوک ناشی از دیالیز دچار کمبود اکسیژن در مغز شد و به کما رفت. بالون و آنژیوگرافی نیز نتوانست این شاعر انقلاب را از وضعیت خطرناک نجات دهد و نهایتاً خلیل عمرانی در بیمارستان قلب تهران درگذشت.

خلیل عمرانی در سال ۱۳۴۳ در بندر دیر متولد شده است. وی تا اوایل انقلاب به صورت پراکنده به فعالیت شعری خود ادامه داد و در سال ۵۷ به صورت جدی وارد عرصه شعر شد و از همان دوران به عضویت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد.

آثار وی به صورت پراکنده در نشریات و مجلات به ویژه جنگ‌های دفاع مقدس انتشار یافته و در اغلب کنگره‌های شعر به عنوان شاعر، میهمان و داور حضور داشته‌ است. از آثار عمرانی می‌توان به مروارید فراموش، ساعت به وقت شرعی دریا و در مدار یک اشاره کرد.