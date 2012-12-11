4500 کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل مصرف در چابهار معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نظری اظهار داشت: بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت چابهار طی بازدید های روزانه و طرح تشدید در بعد از ظهرها موفق به کشف این مقدار مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف شدند.

وی گفت: این اقلام شامل سوسیس، کالباس، تن ماهی و... بوده است.

وی افزود: این مواد غذایی پس از شناسایی و کشف با حضور نماینده دادستانی شهرستان، نماینده فرمانداری و کارشناس بهداشت محیط با رعایت کامل امانت داری و حفظ اصول و موازین بهداشتی در محل سایت زباله شهری چابهار معدوم و فروشندگان متخلف به دادگاه معرفی شدند.

وی بیان داشت: شهرستان چابهار بدلیل تولید انبوه مواد غذایی از قبیل تن ماهی نقش مهمی را در صنعت غذایی استان و کشور داراست به همین دلیل به منظور حفظ جایگاه اقتصادی و توسعه موفق صنعت غذایی این شهرستان باید نظارت ها و کنترل دقیق بازرسان بهداشتی برای جلوگیری از هرگونه خطر بیماری زا افزایش یابد.