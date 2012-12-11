قائم شهر میزبان یادواره استانی سلمان فارسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی علی تبار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سلمان فارسی یا روزبه که از صحابه ایرانی مشهور پیامبر اسلام (ص) بود و حضرت محمد (ص) وی را از اهل بیت خواندند، تاکنون به جامعه معرفی نشده است.

وی افزود: یادواره سلمان فارسی برای دومین بار در مازندران برگزار می شود و قائم شهر میزبان این رویداد استانی است.

علی تبار از برگزاری این یادواره در بیست و نهم آذر ماه امسال خبر داد و تصریخ کرد: نبوع علمی فارسی زبانان و ایرانیان در این همایش بررسی می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر افزود: سلمان فاری مشاوره خوبی برای پیامبر و طراح اصلی حفر خندق بوده است.

سلمان فارسی دهقانزاده ای ایرانی از ناحیه جی در اصفهان یا به روایت دیگر از نواحی رامهرز خوزستان بود.