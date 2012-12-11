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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

علی تبار اعلام کرد:

قائم شهر میزبان یادواره استانی سلمان فارسی شد

قائم شهر میزبان یادواره استانی سلمان فارسی شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر از برگزاری یادواره استانی سلمان فارسی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی علی تبار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سلمان فارسی یا روزبه که از صحابه ایرانی مشهور پیامبر اسلام (ص) بود و حضرت محمد (ص) وی را از اهل بیت خواندند، تاکنون به جامعه معرفی نشده است.

وی افزود: یادواره سلمان فارسی برای دومین بار در مازندران برگزار می شود و قائم شهر میزبان این رویداد استانی است.

علی تبار از برگزاری این یادواره در بیست و نهم آذر ماه امسال خبر داد و تصریخ کرد: نبوع علمی فارسی زبانان و ایرانیان در این همایش بررسی می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قائم شهر افزود: سلمان فاری مشاوره خوبی برای پیامبر و طراح اصلی حفر خندق بوده است.

سلمان فارسی دهقانزاده ای ایرانی از ناحیه جی در اصفهان یا به روایت دیگر از نواحی رامهرز خوزستان بود.

کد مطلب 1763865

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