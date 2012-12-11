78 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی اردبیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نوع خواه بعد از ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی اردبیل با اشاره به روند مطلوب افزایش عضو گیری در نهادهای کتابخانه ای استان گفت: در سال 84 تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان 23 هزار و 595 نفر بود، که این رقم طی شش سال 55 هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزایش تعداد کتابخانه های عمومی را عاملی مهم در رشد تعداد اعضا این نهادها برشمرد، اما در عین حال تاکید کرد: با این افزایش هم اکنون تنها شش درصد مردم اردبیل عضو کتابخانه های عمومی استان هستند.

معاون کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فاصله این رقم با میانگین کشوری تصریح کرد: تلاش می شود تعداد اعضای کتابخانه های عمومی به 120 هزار نفر افزایش یابد تا 10 درصد جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی باشند.

وی با مهم ارزیابی کردن وضعیت بودجه ای کتابخانه های عمومی استان در افزایش فضاهای مطالعه ای و اعضا افزود: کتابخانه های عمومی اعتبارات جاری از استان ندارند و تنها نیم درصد درآمدهای شهرداریها به کتابخانه های عمومی تخصیص داده می شود که بیشتر شهرداریهای استان از تخصیص این اعتبارات سرباز می زنند.

نوع خواه با بیان اینکه در اعتبارات عمرانی مشکل و کمبودی وجود ندارد، اضافه کرد: برای ساخت کتابخانه های عمومی در روستاها و مناطق محروم برنامه ریزی می کنیم تا تعداد افراد بیشتری به کتابخانه ها دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم در سالهای آینده فضای کتابخانه ای استان را به میزان استاندارد برسانیم، از وجود 66 باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در سطح استان خبر داد.

