دولت لایحه تامین اعتبار استانداردسازی مدارس را تقدیم مجلس کند

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون استانداردسازی وسایل گرمایشی در مدارس کشور اکنون به صورت کج دار و مریض صورت می گیرد که باید ساماندهی شود.



وی بیان داشت: بر اساس آمارهای رسمی بیش از 200 هزار کلاس درس کشور، توسط بخاریهای نفتی گرم می شود که بسیار برای دانش آموزان خطر آفرین خواهد بود.



نماینده مردم نوشهر و چالوس در خانه ملت با اشاره به اینکه دولت برای استانداردسازی وسایل گرمایشی مدارس، 10 هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد، تصریح کرد: باید با تخصیص اعتبارات لازم، فضای گرمایشی شوفاژ و گازرسانی را جایگزین بخاریهای نفتی کرد.



وی با اشاره به بی احتیاطی های صورت گرفته در حادثه آتش سوزی پیرانشهر، افزود: دلیل عمده وقوع این حادثه استاندارد نبودن سیستم گرمایشی بوده است.



احمدی گفت: دولت لایحه تامین اعتبار استاندارد سازی وسایل گرمایشی را در اسرع وقت به مجلس بیاورد تا نمایندگان نسبت به تصویب سریع این لایحه اقدام جدی صورت دهند.



حدود یک سوم جمعیت 75 میلیونی ایرانی در مراکز آموزشی و مدارس کشور تحصیل می کنند.