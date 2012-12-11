بارش برف در مناطق کوهستانی خوزستان

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌ های پیش ‌یابی عددی اداره کل هواشناسی استان، نشان دهنده شکل ‌گیری یک سامانه باران‌ زای قوی است که از اواخر امروز استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این سامانه باعث رگبار باران، رعد و برق و احتمال تگرگ خواهد شد، افزود: احتمال بارش برف در بعضی از مناطق کوهستانی استان پیش بینی می شود.

جنتی تصریح کرد: بارش در شرق استان از حجم و شدت بیشتری برخوردار است و احتمال آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد خودروها وجود دارد.

وی همچنین از تداوم بارندگی در استان خبر داد و اظهار کرد:همانگونه که نقشه‌ های پیش ‌یابی نیز نشان می دهد به دلیل تقویت خط ناپایدار لایه میانی جو، همچنین زبانه قوی و کم فشار سطح زمین شاهد آسمانی ابری همراه با بارندگی گسترده در سطح استان بودیم که بعضا با رعد و برق همراه بود و انتظار می‌ رود این وضعیت با شدت و ضعف تا اواخر روز جاری نیز ادامه داشته باشد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خوزستان آسمان استان را در شبانه روز آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارندگی، رعد و برق و بعضا توام با وزش باد قابل‌ ملاحظه پیش بینی کرد و گفت: انتظار ادامه بارندگی تا اواخر امروز وجود دارد.

وی در خصوص وضعیت جوی استان در شبانه روز گذشته افزود: آغاجاری با 26 و دهدز با پنج درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

جنتی تصریح کرد:حداکثر دمای اهواز در شبانه روز آینده به 21 و حداقل به 13 درجه سانتی گراد خواهد رسید.