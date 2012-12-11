مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت نارنجی پوشان اظهار داشت: تمرینات خوبی را در این روزها پشت سر گذاشتیم سعی ما این است شرایط بدنی خوب بازیکنان را حفظ کنیم تا با آمادگی بالا به سراغ ادامه فصل برویم .



وی ادامه داد: در یک نگاه کلی از برنامه ‌ای که داشتیم جلوتر هستیم، چرا که هدف ابتدای فصل با توجه به شرایط مالی باشگاه، کسب نتایجی بهتر از سال گذشته بود که این هدف محقق شده است سایپا در چند سال گذشته در کسب نتیجه موفق نبود که این تیم در نیم فصل اول لیگ جاری، نتایج قابل قبولی کسب کرد همچنین در نوع و کیفیت فوتبال سایپا نیز پیشرفت خوبی ایجاد شده است.

سرمربی سایپا ادامه داد: سایپا از 17 مسابقه نیم فصل اول رقابت‌ها، تنها ‌در سه نیمه در حد واندازه خود نبود و در مابقی دیدار‌ها، فوتبال با کیفیتی را ارائه کرد، هرچند در برخی مواقع شرایط به نفع ما رقم نخورد و نتیجه لازم را کسب کند.



مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپا البرز یادآورشد: نتایج در نیم فصل اول ثابت کرد با اعتماد به جوانان می توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی درپایان گفت:تیم ما نیاز به بازیکنان جدید دارد و مذاکراتی را با چند بازیکن آغاز کردیم و امیدوارم به توافق نهایی برسیم .

