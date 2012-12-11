  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

تا مشخص شدن وضعیت ژوزه/

گل‌محمدی سرمربی شد، پروین مدیر تیم/ ماندن ژوزه به صلاح پرسپولیس نیست

گل‌محمدی سرمربی شد، پروین مدیر تیم/ ماندن ژوزه به صلاح پرسپولیس نیست

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد تا مشخص شدن وضعیت همکاری این باشگاه با مانوئل ژوزه، یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی و علی پروین به عنوان مدیر تیم، در پرسپولیس به فعالیت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، فداحسین مالکی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس پس از پایان نشست امروز هیات مدیره باشگاه ابتدا از خبرنگاران به خاطر معطل شدن عذرخواهی کرد.

وی در مورد تصمیمات اتخاذ شده در نشست هیات مدیره پرسپولیس هم گفت: در نشست هیات مدیره در مورد تصمیم کمیته فنی بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد تا مشخص شدن وضعیت همکاری باشگاه پرسپولیس با مانوئل ژوزه، یحیی گل‌محمدی به عنوان سرمربی و علی پروین به عنوان مدیر تیم، در پرسپولیس به فعالیت بپردازند.

رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: چگونگی همکاری پروین و گل‌محمدی در نشست‌های مدیرعامل باشگاه با این عزیزان مشخص می‌شود. همچنین شرح وظایف طرفین نیز اعلام شده تا مشکل خاصی در فعالیت طرفین پیش نیاید.

وی در مورد تکلیف مانوئل ژوزه خاطرنشان کرد: محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه مذاکرات خود را با مانوئل ژوزه تا مشخص شدن تکلیف نهایی این مربی پرتغالی ادامه می‌دهد ولی به طور کل مصلحت نیست ایشان در پرسپولیس بماند.

مالکی در پایان گفت: در این روزها گزارش‌های خوبی در مورد انجام امور فنی تیم و انگیزه بازیکنان در تمرینات آماده‌سازی تیم دریافت کرده‌‎ایم و امیدواریم نفرات تیم در نیم فصل دوم با قدرت بیشتری به میدان رفته و ضمن جبران نتایج نیم فصل نخست، رضایت هواداران را هم با عملکرد خوب خود جلب کنند.

کد مطلب 1763873

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