هویت سازی، مبادله اطلاعات و تجارت مهمترین کارکرد فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانی فر بعد از ظهر سه شنبه در اولین کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی منطقه ده دانشگاه آزاد که در سالن کنفرانس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد گرمسار برگزار شد با اشاره به این که مهمترین کارکرد فضای مجازی هویت سازی، مبادله اطلاعات، تجارت است، افزود: کارکرد تبلیغاتی و محیطی، یادگیری، پاسخ به نیازها و مسائل مشترک و بهبود عمل کردها از دیگر کارکردهای فضای مجازی است.

اضطراب و هیجانات کاذب اثرات منفی استفاده بیش از حد از اینترنت

وی با تاکید بر این که شبکه های اجتماعی بستر تهدیدهای پیش بینی نشده ای هستند خاطر نشان کرد: این تهدید ها در هرثانیه در انتظار نسل تکنولوژی های نوین اینترنتی است.

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه گرمسار تاکید کرد: اعتماد بیش ازحد به شبکه های اجتماعی، تغییر در تعاملات فردی و اجتماعی به خصوص در جوانان از تهدیدات مهم فضاهای مجازی میان جوانان است.

سلطانی فر به استفاده بیش از حد از رسانه و تکنولوژی و اثرات منفی آن در سلامتی افراد اشاره و تصریح کرد: اضطراب، خودشیفتگی، افسردگی، حواس پرتی، ایجاد هیجانات کاذب، اتلاف وقت، سازماندهی جنبش های سیاسی همچنین شکل گیری باندهای جرم وجنایت و فساد به ویژه موادمخدر از دیگر تهدیدات این فضاست.

بیش از 600 هزار جستجو در 60 ثانیه توسط گوگل



وی هفت گروه اصلی رسانه های اجتماعی را ابزارهای انتشار(PUBLISH) ، ابزارهای به اشتراک گزاری(SHARE) ،ابزارهای بحث(DISCUSS)، ابزارهای تجارت(COMMERCE)، ابزارهای موقعیت(LOCATION)،ابزارهای شبکه سازی اجتماعی(NETWORK) و ابزارهای اجتماعی(GAMES) معرفی کرد.

سلطانی فر ادامه داد: در 60 ثانیه بیش از 690 هزار جستجو با موتور جستجوی گوگل، بیش از شش هزار و 600 آپلود عکس در سرویسFLICKER ، آپلود 600 ویدئو بر روی یوتیوب، ایجاد 70 دامنه جدید و ارسال بیش از 68 میلیون ایمیل در فضای مجازی رخ می دهد.

مدیر گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب که بیش از دو میلیارد نفر از مردم جهان از فضایWEB جهت کشف کار و به اشتراک گزاری و ارتباطات استفاده می کنند، عنوان کرد: 32 میلیون مقاله به 280 زبان زنده دنیا در یک میلیارد صفحه WIKIPEDIA و بیش از سه هزار و 500 موضوع آموزشی، آکادمی در صفحات اینترنت وجود دارد.

نگرش سنتی و بدبینی به تکنولوژی عامل اثرات زیانبار اینترنت



وی با اشاره به نقش رهبران فکری در جوامعی که حضور و گسترش شبکه های اجتماعی دچار تغییرات اجتماعی شده اند ابراز داشت: رهبران فکری جامعه ما مانند رهبران فکری دانشگاه ها و حوزه های علمیه و اشخاص حقیقی، باید هرچه سریعتر رویکرد و استراتژی مناسبی در ارتباط با شبکه های مجازی اجتماعی اتخاذ کنند.

سلطانی فر نگرش سنتی و بدبینی به تکنولوژی را عامل موثری در اثرات زیان بار اینترنت دانست و اظهار داشت: اینترنت و فضای مجازی مانند چاقوی دولبه ای است که بیشتر ازآن که به کارما آید دست خودمان را بریده است.

گفتنی است روز اول این کارگاه آموزشی با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی منطقه ده دانشگاه آزاداسلامی، مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان و خبرنگاران با عنوان فرصت ها وتهدیدات فضای مجازی در دانشگاه آزاد واحد گرمسار برگزار شد.