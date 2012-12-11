رشد 20 درصدی تولید دانه روغنی در اراضی زراعی آمل

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی عصر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان افزود: بدلیل شرایط مناسب جوی و بارش های به موقع باران، تولید دانه روغنی در سال زراعی امسال در شهرستان آمل نسبت به مشابه سال قبل حدود 20 درصدی افزایش داشته است.



وی اضافه کرد: 20 تن از مجموع 70 تن سویای تولیدی آمل، توسط شرکت دانه­ های روغنی و بقیه از طریق بخش خصوصی خریداری شد.



امینی اضافه کرد: مدیریت جهاد کشاورزی آمل به منظور حمایت از کشت دانه روغنی سویا در سطح این شهرستان، به سویا کاران بذر یارانه ای، انواع کود شیمیایی و توصیه ­های فنی و ترویجی ارائه کرده است.



وی بیان داشت: شهرستان آمل از مناطق مهم مازندران برای تولید وکشت سبزی وصیفی جات در کشت دوم پس از برداشت برنج است.



مدیرجهاد کشاورزی آمل، از برداشت بیش از 70 تن محصول دانه روغنی سویا از سطح مزارع در شهرستان آمل در سال زراعی امسال خبر داد.



