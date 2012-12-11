سمنان رتبه اول احداث مسکن مهر و رتبه سوم صدور سند در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی در جلسه مسکن مهر که عصر سه شنبه در محل استانداری سمنان برگزار شد ضمن اشاره به اینکه این استان رتبه اول احداث مسکن مهر و رتبه سوم صدور سند در کشور را از آن خود کرده است، افزود: مردم مستحق بهترین خدمات هستند و هرچه قدر برای مردم کار کنیم باز هم کم است.

وی خاطر نشان کرد: پیگیری تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر هر هفته با حضور سازندگان در استانداری ادامه خواهد داشت و تاکید می کنیم که سازندگان و تعاونی ها با جدیت و تلاش امور مربوط به مسکن مهر را پیگیری کنند.

احداث 34 هزار واحد مسکن مهر در سمنان



استاندار سمنان با تاکید بر این که سهیمه استان در ساخت مسکن مهر 15 هزار واحد بوده، یادآور شد: تا کنون با تلاش شبانه روزی مسئولین و همکاری مردم 34 هزار واحد مسکن مهر در استان ساخته شده است.

رهی ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک با روند ساخت و ساز مناسب بتوانیم افراد بیشتری را در استان صاحب خانه کنیم.

پایان تمام پروژه های مسکن مهر تا آخر سالجاری



وی ضمن بیان این مطلب که هم اکنون 15 هزار 657 واحد مسکونی آماده افتتاح در استان سمنان وجود دارد عنوان کرد: در تلاش هستیم این مجموعه با حضور مقامات کشوری و ریاست محترم جمهوری افتتاح شود.

استاندار سمنان ادامه داد: قریب به پنج هزار واحد مسکن مهر شامل سه هزار و 791 واحد و واحدهای افتتاحی دیگر دستگاه های اجرایی در استان داریم و به لطف خداوند متعال تا پایان سال جاری ساخت پروژه های مسکن مهر به انتها خواهد رسید.

اعتبار چهار میلیارد ریالی برای گاز رسانی به مسکن های خود ساز سمنان و شاهرود



رهی تاکید کرد: طبق آمار و بررسی های انجام شده در ساخت و سازهای مسکن مهر در استان به ترتیب شهرستان های سمنان، دامغان و شاهرود مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و شهرستان های گرمسار، مهدیشهر، آرادان و میامی در مقام های بعدی هستند.

وی با اشاره به اعتبار چهار میلیارد و 500 میلیون ریالی ویژه گاز رسانی به پروژه های مسکن خود ساز سمنان و شاهرود ابراز داشت: خدمات آب، برق و گاز در همه سایت های مسکن مهر وجود دارد.

مدارس با تجهیزات کامل تحویل آموزش و پرورش خواهد شد



استاندار سمنان همچنین از افتتاح سه مدرسه در مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: این مدارس با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده اند که امیدواریم با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شوند.

رهی در ادامه با یادآوری این که 11 مدرسه با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال در مسکن مهر ساخته خواهد شد تاکید کرد: این مدارس با تجهیزات کامل به آموزش و پرورش تحویل داده خواهند شد.

وی در پایان گفت: در همین راستا 10 مسجد، سه پاسگاه نیروی انتظامی و یک بیمارستان خصوصی نیز با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال و همیاری پزشکان ساخته خواهد شد.