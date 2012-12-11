به گزارش خبرگزاری مهر، سیدشمس الدین حسینی در بازدید از گمرک قزوین با قدردانی از گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خاطر کمک به اداره اقتصاد کشور در شرایط خاص اخیر اظهار داشت: گمرک توانست با تشخیص خروج بی رویه طلا و مصنوعات زینتی از کشور، هشدارهای مناسب را در جهت اتخاذ تصمیمات مؤثر به دولت بدهد.

یک مقام مطلع در گفتگو با مهر درباره جزئیات ممنوعیت صادرات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) بدون مجوز بانک مرکزی گفته بود: کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت این تصمیم را اتخاذ کرده است.

پیش از این،

وی افزوده بود: براساس این تصمیم، صادرات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) اعم از اینکه به صورت خام (شمش،مسکوک، قراضه و ...) یا مصنوعات و زیورآلات باشد، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

این مقام مطلع در عین حال اظهارداشته بود: مصنوعات و زیورآلات صادراتی از محل شمش ورود موقت از اخذ مجوز فوق مستثنی شده است.

وی تصریح کرده بود: درخصوص مصنوعات صادرات از محل شمش ورود موقت، لازم است در زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات، علاوه بر رعایت مقررات مربوطه، اصل پروانه ورود موقت از صادرکنندگان اخذ و مشخصات اظهارنامه صادرات و وزن محموله در ظهر آن درج و مهر و امضا شود تا امکان نگهداری سقف مهیا شود.

به گزارش مهر، اگرچه طبق قانون، مسکوکات ساخته‌شده از فلزات گرانبها تاکنون نیاز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما شرایط فعلی اقتصادی باعث شده است تا مصوبه‌ای مبنی‌بر لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای صدور این قبیل کالاها به تصویب برسد.