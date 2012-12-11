یادواره ها نقش به سزایی در ترویج فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالحسین رخصی در یادواره شهدای پاسدار دوران دفاع مقدس که در سرپلذهاب برگزار شد، گفت: شهادت از برترین واژه‌های فرهنگ اسلام و از مقدس‌ترین مفاهیم معارف الهی است و شهادت اوج کمال انسان است که انسان تمام هستی خود را نثار معبود خود می‌کند.

وی با بیان اینکه کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند را نباید مرده دانست، گفت: شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می گیرند.

وی افزود: زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا بخشی از وظایف جامعه نسبت به شهدا است.

سرهنگ رخصی تصریح کرد: آنچه که مهم است این است که راه و روش شهدا را دنبال کنیم زیرا یاد شهدا مایه خیر برکت و رحمت الهی است.

وی خاطر نشان کرد: در کنار عظمت دفاع مقدس و دلاوری‏ های ایثارگران و شهدا، انتقال زوایای پیدا و پنهان این هشت سال نورانی اهمیت فوق‏ العاده‏ ای دارد.

رخصی افزود: یادواره‏ ها که به برکت خون مقدس شهدا در گوشه و کنار این سرزمین به طور متعدد برگزار می‏ شوند، نقش به سزایی در نشر و ترویج فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس دارند.

وی آشنایی نسل سوم و چهارم انقلاب با فرهنگ عاشورایی هشت سال دفاع مقدس را از اهداف برگزاری این مراسمات برشمرد و گفت: الگوبرداری جوانان از دانش‏ آموزان حماسه‏ ساز دوران دفاع مقدس، از جمله انتظاراتی است که از نسل آینده وجود دارد.

رخصی افزود: خانواده شهدا از ستاره‏ های درخشان کشور هستند و تکریم و احترام به آنها لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه خیزش‌های اسلامی که امروز برپا شده از برکت خون شهدا است، تاکید کرد: امروز همه کشورها فریاد اسلام را سر می‌دهند اما کسانی که در بعضی از کشورها به پیامبر(ص) و قرآن توهین می‌کنند، به دلیل ترسی است که از اسلام دارند که این توطئه با حضور مردم در صحنه، خنثی شد.

حجت الاسلام صفدری:



سرگروه ها وسرمربیان طرح صالحین مدافعان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند

امام جمعه سرپلذهاب گفت: سرگروهها و سرمربیان طرح صالحین درپایگاههای مقاومت بسیج باید در برابر تهدیدات نرم دشمن برنامه های سازنده و تربیتی ارائه کنند چرا که آن ها مدافعان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند.

همایش سرگروه ها ومربیان شجره طیبه صالحین با حضور امام جمعه شهرستان سرپلذهاب و جمعی از بسیجیان این شهرستان برگزار شد.

امام جمعه شهرستان در این همایش به مسائل ومشکلات مطرح شده درخصوص روند اجرایی حلقه های شجره طیبه صالحین درپایگاه های مقاومت بسیج سپاه پاسخ داد.

حجت الاسلام صفدری از همه سرگروه ها و مربیان شجره طیبه صالحین پایگاه های مقاومت بسیج خواست تا با همدلی و همفکری و ایجاد ارتباط با نسل جوان و نوجوان زمینه جذب آن ها را در حلقه های طرح صالحین پایگاه های مقاومت بسیج فراهم کنند و با عزم راسخ و روحیه مضاعف درجهت هدایت جوانان و نوجوانان بکوشند و آنان را با تفکر ناب بسیج و اسلام و فرهنگ اسلام قرآن آشنا کنند.

وی تاکید کرد: سرگروه ها و سرمربیان طرح صالحین درپایگاههای مقاومت بسیج باید در برابر تهدیدات نرم دشمن برنامه های سازنده و تربیتی ارائه کنند چرا که آن ها مدافعان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند.

حجت الاسلام صفدری تصریح کرد: مربی صالحین باید تلاش کنند تا همواره در طول حیات داعیا الی الله باشد، مدام مردم را به سوی خدا دعوت کند، از کتاب خدا و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) بگوید، مبلغ قال الباقر و قال الصادق (علیهم السلام) باشد، مردم را به دین خدا دعوت کند و حرف های آسمانی بزند؛ همانگونه که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)، عالی ترین مربی تاریخ خلقت بشر، همین گونه بوده اند.

وی در ادامه با بیان این مطلب که جاذبه علی (ع) از قدرتمندترین جاذبه هاست، گفت: این جاذبه هم سطح وسیعی از جمعیت انسان ها را مجذوب خویش ساخته است و هم به یک قرن و دو قرن پیوسته نیست و بر گونه قرون و اعصار می درخشد.

همایش بصیرتی خانواده پاسداران در کانون بسیج کرمانشاه برگزار شد

همایش بصیرتی خانواده پاسداران روز گذشته در کانون بسیج جوانان ناحیه کرمانشاه برگزار شد.

سرهنگ سیروس جهانبخشی در همایش بصیرتی خانواده های پاسداران که روز گذشته در کانون بسیج جوانان ناحیه کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ما در زمانی هستیم که زندگی بدون بصیرت کارایی ندارد زیرا در جاده ای بسیار پر پیچ و خم که پر از کمین های متفاوت در سر راهمان است قرار داریم و اگر لحظه ای بدون شناخت و بصیرت حرکت کنیم قطعا راه به جایی نمی بریم.

فرمانده سپاه ناحیه کرمانشاه با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: در زمان جنگ مردم از چنان بصیرت بالایی برخوردار بودند که هرآنچه که را داشتند، حتی مایحتاج شخصی، را برای رزمندگان در جبهه ها می فرستادند.

کاروان راهیان نور دانش آموزی ثلاث باباجانی به یادمان مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شد



221نفر از دانش آموزان ثلاث باباجانی در قالب کاروان راهیان نور به یادمان مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی در مراسم بدرقه این دانش آموزان، با تاکید بر اهمیت اردوهای راهیان نور، حضور در این اردوها را کارگاه های انسان سازی برشمرد و آن را بهترین فرصت برای آشنایی با زحمات، رشادت ها و جان فشانی های شهدای هشت سال دفاع مقدس توصیف کرد.

رستگار یوسفی گفت: شهرستان ثلاث باباجانی در دوران هشت سال دفاع مقدس یکی از مناطق مهم عملیاتی در دوران جنگ بوده که به لطف خدا و رشادت رزمندگان و مردم شریف و دلاور این شهرستان، حتی یک وجب از خاک این شهرستان در اختیار دشمنان قرار نگرفت، در حالی که بیش از ۷۵ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

یوسفی خطاب به دانش آموزان گفت: هم اکنون جنگ نرم در جریان است و شبکه های ماهواره ای و اینترنتی پرچمداران این حرکت اند که هر روز با شیوه ای تازه، اعتقادات ما را هدف قرار می دهند و نیاز است دانش آموزان در این مقطع با هوشیاری و آگاهی اسلامی با این موضوع برخورد کنند.

وی افزود: آینده این شهرستان و کشور نیاز به دانش آموزان دارد؛ اکنون ما می بینیم که دانش آموزان سال های گذشته با پیشرفتی که داشته اند اکنون منشا خیر و برکت هستند و به خدمت رسانی مشغولند.

رستگار یوسفی در ادامه دانش آموزان اعزامی به مناطق جنوب را سفیران فرهنگی شهرستان توصیف کرد و خطاب به دانش آموزان گفت: شما نماینده مردم شهید پرور و مرزدار ثلاث باباجانی هستید که عازم مناطق عملیاتی جنوب می شوید و با نظم و انضباطی که از ویژگی های مردم قدرشناس ثلاث باباجانی است، در سفر حضور یابید.

وی افزود: در مدت سه روزی که در این مناطق حضور دارید، عمر خود را به بطالت نگذرانید و از موقعیت های به دست آمده نهایت استفاده را به عمل آورید.

همچنین مدیر آموزش و پرورش ثلاث باباجانی نیز گفت: به سه نفر از بهترین نگارنده های خاطره این اردو، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

در حاشیه این مراسم، فرمانده بسیج سپاه ثلاث باباجانی: این کاروان شامل 221 نفر از دانش آموزان پسر بسیجی ثلاث باباجانی است که به یادمان مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

فرامرز باوندپور افزود: قبل از این کاروان نیز 160 نفر از دانش آموزان دختر بسیجی شهرستان ثلاث باباجانی در قالب یک کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده اند.

