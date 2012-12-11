همکاری پردیس هنر دانشگاه سمنان با اداره کل کتابخانه ها تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که با حضور مدیران پردیس هنر دانشگاه سمنان و اداره کل کتابخانه های عمومی استان بر تقویت همکاری بین این دو نهاد فرهنگی تاکید شد.

امیر علی عموزاده مدیر کل کتابخانه های عمومی استان سمنان در این جلسه بر همکاری و بهره گیری از تجربه و دانش اساتید پردیس هنر پیرامون طراحی داخلی و نمای خارجی کتابخانه های عمومی استان اعلام آمادگی کرد.

انجام مطالعات علمی و پژوهشی و گسترش روابط و همکاری در حوزه کتابخانه ای از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود.

مستند تلسکوپ فضایی هابل در دانشگاه سمنان به نمایش در آمد

مستند تلسکوپ فضایی هابل توسط انجمن علمی نجوم دانشگاه سمنان در تالار دانشکده علوم انسانی پخش شد.

در این مستند که یکی از زیبا ترین مستندات ساخته شده به حساب می آید، مراحل ارسال فضانوردان برای تعمیر تلسکوپ به فضا شامل آماده سازی فضا نوردان در شرایط بی وزنی و خلاء و آزمایش فضاپیمایی که فضا نوردان توسط آن به فضا فرستاده شدند به نمایش در آمده است.

پخش این مستند مورد توجه و استقبال گسترده علاقه مندان قرار گرفت.