تولید یک داروی پیچیده سرطان از جلبک سبز دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستاورد زیست شناسان دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو در استفاده از جلبک برای تولید داروی سرطان در مجله " مقالات آکادمی ملی علوم" منتشر شده و درهایی را برای تولید این پروتئین و پروتئینهای دیگر در کمیتهای بیشتر و ارزانتر باز کرده است.

استفان میفیلد استاد زیست شناسی دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو و رئیس مرکز زیست فناوری جلبک دریایی سن دیگو به عنوان موسسه پژوهشی که روی تولید سوخت زیستی از جلبک کار می کند، گفت: از آنجا که ما این دارو را از جلبک تهیه می کنیم، این امکان وجود دارد که بتوان هزینه تولید آن را کاهش داد.

این روش می تواند برای طراحیهای پیشرفته و جدید دارو مورد استفاده قرار بگیرد تا این داروها برای درمان سرطان و سایر بیماریهای انسانی به اشکال جدیدی مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: این داروها را نمی توان از باکتری تهیه کرد، چرا که باکتری ها فاقد این پروتئینهای تاشونده به اشکال سه بعدی پیچیده هستند. همچنین نمی توان این پروتئین ها را از سلولهای پستانداران تهیه کرد چرا که سم آنها را از بین خواهد برد.

این دستاورد در پی هفت سال کار در آزمایشگاه صورت گرفته است تا مشخص شود که " Chlamydomonas reinhardtii " جلبک سبزی که به طور عمده در آزمایشگاه های زیست شناسی استفاده می شود یک مدل ژنتیکی ارگانیسم است که می تواند دامنه وسیعی از پروتئینهای درمانی انسانی را در کمیتهای قابل توجه و حتی کم هزینه تر از باکتری و سلولهای پستاندارا تولید کند.

میفیلد و همکارانش پنج سال پیش به اولین پیشرفت در این زمینه دریافتند. آنها در آن زمان توانستند سرم پروتئین آمیلیود را از جلبک تهیه کنند. در سال پس از آن، این محققان توانستند از جلبک یک پروتئین پادتن انسانی به دست آورند و در سال 2010 آنها نشان دادند که یک پروتئین پیچیده تر که به عنوان یک داروی درمانی انسانی برای درمان بیماران مبتلا به آمفیزم ریوی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند از جلبک دریایی نیز به دست آید.

این دانشمندان در آخرین دستاور خود توانستند با مهندسی ژنتیکی جلبک پروتئین پیچیده و سه بعدی را با قلمرو تولید کنند، یکی از این قلمروها دربرگیرنده یک پادتن است که به سلول سرطانی متصل می شود و یک قلمرو دیگر دربرگیرنده سمی است که سلولهای سرطانی را محدود می کند.

درحال حاضر این درهم آمیزی پروتئینی که توسط دانشمندان در آزمایشگاه از جلبک صورت گرفته فرآیند پیچیده ای است که توسط شرکتهای دارویی با هزینه ای بیشتر از 100 هزار دلار درحال تولید است اما از آنجا که این پروتئین در آزمایشگاه از جلبک تولید شده است شاید بتوان هزینه های آن را کاهش داد.