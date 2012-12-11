ارائه سه اثر معنوی البرز در همایش ثبت آثار معنوی کشور

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان البرز در همایش ثبت آثار معنوی کشور سه آثار معنوی برای ثبت ارائه داده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز ادامه داد: نذر ریشه و تهیه آش حلیم ویژه 28صفر و آماده سازی حسینیه اعظم روستای برغان سه پرونده ارایه شده در این همایش است.

وی با اشاره به اینکه ششمین همایش شورای عالی ثبت آثار معنوی کشور در مازندران برگزار می شود، اضافه کرد: این همایش به مدت دو روز ادامه دارد.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: یکی از راه های حفظ و احیای آثار تاریخی ثبت آن است.



پوینده گفت: تا کنون موفق شده ایم 13 اثر ناملموس استان البرز را درفهرست آثارملی کشور به ثبت برسانیم.



وی تصریح کرد: همایش ثبت آثار معنوی کشور از امروز در استان مازندران آغاز شده است و تمامی استان ها در این همایش حضور دارند.

