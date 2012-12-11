کولاک برف در شمال کشور/ وزش بادهای سرد شمالی

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی در 24 ساعت آینده به جز جنوب شرق کشور برای سایر نقاط بارش باران، وزش باد، در مناطق سردسیر و مرتفع کولاک برف و در مناطق جنوبی تر رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، عصر امروز بارش در دامنه های جنوبی زاگرس و سواحل غربی دریای خزر و چهارشنبه در شمال شرق و سواحل شرقی خزر از شدت بیشتری برخوردار است.

امیدوار اظهار داشت: از بعد از ظهر امروز بتدریج بارش در مناطق غربی کشور قطع خواهد شد و دامنه بارش روز چهارشنبه محدود به شمال شرق، شرق و سواحل جنوبی دریای خزر خواهد شد و از بعدازظهر چهارشنبه بتدریج سامانه بارشی فوق از مرزهای شرقی خارج خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: امشب در برخی مناطق تحت تاثیر سامانه ی بارشی در نیمه جنوبی کشور وزش باد نسبتا شدید رخ خواهد داد و چهارشنبه با خروج سامانه فوق وزش بادهای شمالی و سرد در غالب نقاط کشور بویژه نیمه شرقی رخ خواهد داد.

وی افزود: طی سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود.

امیدوار یادآور شد: از عصر پنج شنبه بتدریج در برخی مناطق سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب کشور بارش برف و در روز شنبه برای برخی مناطق نوار شمالی کشور کولاک برف پیش بینی می شود.