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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۶

وضعیت جوی آخر هفته؛

کولاک برف در شمال کشور/ وزش بادهای سرد شمالی

کولاک برف در شمال کشور/ وزش بادهای سرد شمالی

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از وزش بادهای سرد شمالی طی 24 آینده در اقصی نقاط کشور به ویژه نیمه شرقی خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های هواشناسی در 24 ساعت آینده به جز جنوب شرق کشور برای سایر نقاط بارش باران، وزش باد، در مناطق سردسیر و مرتفع کولاک برف و در مناطق جنوبی تر رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، عصر امروز بارش در دامنه های جنوبی زاگرس و سواحل غربی دریای خزر و چهارشنبه در شمال شرق و سواحل شرقی خزر از شدت بیشتری برخوردار است.

امیدوار اظهار داشت: از بعد از ظهر امروز بتدریج بارش در مناطق غربی کشور قطع خواهد شد و دامنه بارش روز چهارشنبه محدود به شمال شرق، شرق و سواحل جنوبی دریای خزر خواهد شد و از بعدازظهر چهارشنبه بتدریج سامانه بارشی فوق از مرزهای شرقی خارج خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: امشب در برخی مناطق تحت تاثیر سامانه ی بارشی در نیمه جنوبی کشور وزش باد نسبتا شدید رخ خواهد داد و چهارشنبه با خروج سامانه فوق وزش بادهای شمالی و سرد در غالب نقاط کشور بویژه نیمه شرقی رخ خواهد داد.

وی افزود: طی سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود.

امیدوار یادآور شد: از عصر پنج شنبه بتدریج در برخی مناطق سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب کشور بارش برف و در روز شنبه برای برخی مناطق نوار شمالی کشور کولاک برف پیش بینی می شود.

کد مطلب 1763885

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