شش میلیون لیتر نفت سفید در اردبیل ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود آقامحمدیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان اضافه کرد: این میزان نفت سفید به منظور تامین سوخت زمستانی تامین و در نقاط مختلف استان ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی محصولات سوختی این شرکت از شهریورماه جاری آغاز شده بود، یادآور شد: 100 درصد نفت سفید ذخیره شده به نقاط سخت گذر روستایی ارسال شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان تصریح کرد: سهمیه نفت سفید روستائیان سخت گذر استان در طی سه ماه و با تلاش رانندگان این شرکت حمل و در فروشندگیهای مجاز ذخیره سازی شده و طی سه ماه زمستان در بین روستائیان توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در زمینه تامین و توزیع نفت سفید در این استان مشکلی وجود ندارد، از توزیع بیش از 41 میلیون و 951 هزار لیتر نفت سفید در مدت سه ماه گذشته براساس کالابرگ در بین روستائیان خبر داد.

آقامحمدیان در خصوص جلوگیری از توزیع خارج از شبکه کالا متذکر شد: این شرکت نظارتها و بازرسیهای خود را به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در استان تشدید کرده و هم اکنون اردبیل کمترین تخلف را در این زمینه شاهد است.

وی با اشاره به کشف 55 هزار و 723 لیتر نفت گاز از قاچاقچیان در این استان عنوان کرد: این میزان محموله سوختی در بیله سوار کشف و از خروج آن از کشور جلوگیری شد.

