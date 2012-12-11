66 مسجد و حسینیه در شهرستان کهگیلویه از درآمد زکات تعمیر و بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی نیا گفت: مانده زکات جمع آوری شده نیز از هر شهر و یا روستا در جاهای عام المنفعه و کمک به ایتام و مردم فقیر همان منطقه هزینه خواهد شد.

وی بیان داشت: ستاد احیاء زکات کمیته امداد شهرستان در راستای احیای سنت حسنه زکات تا کنون یک میلیارد و 710 میلیون ریال از مردم شهرستان زکات جمع آوری کرده است.

رحیمی نیا افزود: ستاد احیای زکات شهرستان با برنامه ریزی موثری که انجام داده، با همکاری فرماندار، ائمه جمعه وجماعات، بخشداران، دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاها نسبت به آگاه سازی مردم در خصوص احیاء این فریضه الهی گام مثبتی برداشته است.

40 جلسه آموزشی طرح فلاح برای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه برگزار شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: 40 جلسه طرح فلاح برای خانواده های تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان برگزار شد.

عنایت رحیمی نیا افزود: هدف از اجرای طرح فلاح ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها در مورد احکام شرعی، پاسخگویی به شبهات دینی و رعایت شئونات اسلامی در زندگی فردی و اجتماعی و تقویت بصیرت دینی بویژه در بین نسل جوان است.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح ابتدا خانواده ها شناسایی و سپس مشاوران دینی و کارشناسان کمیته امداد مسائل اعتقادی، بهداشتی، تربیتی و دینی را با حضور در منازل مددجویان طی هشت جلسه به افراد خانواده آموزش می دهند.

رحیمی نیا افزود: اجرای این طرح علاوه بر آگاهی خانواده های تحت حمایت در تمامی زمینه ها، باعث تقویت بصیرت دینی در بین جوانان می شود.

برگزاری 600 ساعت کلاس تقویتی برای دانش آموزان مددجوی چرامی

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از برگزاری 600 ساعت کلاس تقویتی در دروس پایه در مقطع دبیرستان برای دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: این کلاسهای تقویتی در دروس پایه در مقطع متوسطه برای دانش آموزان تحت حمایت برگزار می شود.

وی هزینه برگزاری این کلاسها را بالغ بر 60 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: از این مبلغ 30 میلیون ریال توسط کمیته امداد و مابقی به عنوان مساعدت دبیران آموزش و پرورش به دانش آموزان تخفیف داده می شود.

مدیرکمیته امداد شهرستان چرام تصریح کرد: این امر در راستای تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت با همکاری آموزش وپرورش شهرستان چرام انجام می شود.

مظاهری بیان داشت: ابعاد خدمات فرهنگی کمیته امداد گسترده و هدفمند بوده و یکی از این اهداف تقویت بنیه تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت است.

بازدید دستیار و مشاور معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مرکز از خانواده های ایتام بویراحمدی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد به همراه مشاور معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد و جمعی از مسئولین شهرستان از پنج خانواده یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بویراحمد بازدید کردند.

دستیار معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مرکز در این بازدیدها استفاده از توان و مهارت خانواده ها در رفع فقر و توانمندسازی خانواده ها را امری ضروری عنوان کرد و اظهار داشت: می توان با استفاده از این مهارت ها زمینه اشتغال خانواده ها را فراهم کرد.

علیرضا چگینی شناسایی افزود: نیازهای خانواده ها و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات به آنها لازمه تحقق اهداف کمیته امداد است.

وی بیان داشت: نیازهای اساسی مددجویان در زمینه مسکن، درمان، فرهنگی و ازدواج است که با تلاش امدادگران کمیته امداد این نیازها رفع و خانواده ها به سمت خودکفایی و توانمندی هدایت می شوند.

کمک 321 میلیون ریالی حامیان به ایتام شهرستان بهمئی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهمئی گفت: حامیان ایتام مبلغ 321 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان کمک کردند.

محمد محمدی افزود: سرانه پرداختی به هر یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بهمئی از ابتدای سال جاری تاکنون 360 هزار ریال است.

وی با بیان اینکه 367 یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان هستند، اظهار داشت: 367 حامی نیز حمایت ایتام این شهرستان را برعهده دارند که 75 درصد آنها غیربومی و 15 درصد بومی هستد.

محمدی اظهار داشت: این میزان کمک از طرف حامیان ایتام در هشت ماه نخست سال جاری انجام شده و نسبت به زمان مشابه سال گذشته 11درصد رشد داشته است.