وزارت بهداشت از درآمد بیمارستانها حقوق پرسنل را می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود پزشکیان اظهار داشت: الان وزارت بهداشت از غذا و داروی بیمار و اعتبارات تجهیزات پزشکی بیمارستانها به پرسنل خود حقوق می دهد. در حالی که این اعتبارات برای پرداخت حقوق نیست ولی برای اینکه وزارت بهداشت بتواند سرپا بایستد مجبورند این کار را بکنند. دولت موظف است حقوق پرسنل را بدهد ولی نمی دهد.

وی افزود: آنچه که قانون مصوب کرده باید از دولت بخواهیم. قانون باید اجرا شود زیرا در قانون منابع دیده شده است.

پزشکیان، این کار را فشار به درمان مردم دانست و گفت: خواست ما اینست که قانون اجرا شود، هرچند ممکن است به حقوق پرسنل لطمه بخورد ولی دولت موظف است حقوق پرسنل را بدهد و جبران کند.

وی افزود: نباید مسائلی نظیر بیمه تکمیلی اجرا شود. این بیمه 10 تا 15 برابر قیمت خدمات درمانی را برای عده ای خاص می خرد ولی عموم مردم از این حق محرومند. اگر کاری کنیم که کسانی که اعتبار در دست آنهاست از همان سفره ای بهره ببرند که برای مردم پهن می شود مشکلات حل خواهد شد.