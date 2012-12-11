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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

ردایی اعلام کرد:

کاهش سن اعتیاد در مازندران نگران کننده است

کاهش سن اعتیاد در مازندران نگران کننده است

رامسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی مازندران از پایین آمدن سن اعتیاد در استان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله ردایی روز سه شنبه در جلسه شورای اداری رامسر افزود: خانواده‌ها باید دقت و توجه زیادی به فرزندان خود داشته و با رفتارهایی که نشانی اعتیاد را با خود دارند، آشنا باشند.

وی، اعتیاد را خانمان برانداز خواند و افزود: سن اعتیاد بسیار پایین آمده و متاسفانه برخی مواد مخدر شیمیایی با اولین استفاده عقل را زایل و سبب مشکلات جدی می‌شوند.

ردایی گفت: اعتیاد بیماری است لیکن بیماری که هر روز فرد بیمار را می‌کشد و علاوه بر بیمار، خانواده و اطرافیان را نیز درگیر می‌ سازد.

امام جمعه رامسر گفت: باید خدمت‌ رسانی به مردم را همچون سربازی آماده به نحو احسنت انجام دهیم.

حجت‌ الاسلام سید جلیل مرتضوی اظهار داشت: نماز ارجح‌ترین است و به آن در محل کار توجه کرده و همکاران و مردم را در به جا آوردن فریضه نماز با خود همراه سازید.

رامسر غربی ترین شهرستان مازندران است.

کد مطلب 1763895

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