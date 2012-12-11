مسئولان پاسخگوی اعتماد کارگران به نظام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور بعدازظهر سه‌شنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر به بیان اینکه تنها سه ماه تا پایان سال مانده است، اظهار داشت: دغدغه زیادی برای پرداخت حقوق کارگران در این شرکت‎ها داریم و نباید کارگران به مشکل بخوردند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی پیمانکار در قبال کارگران اشاره کرد و افزود: پیمانکارانی هستند که چندین ماه به کارگران حقوق نمی‎دهند و اعتباراتی را که برای پرداخت حقوق کارگران در اختیارشان گذاشته می‌شود در بخش‎های دیگر هزینه می‎کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم جلب اعتماد کارگران توسط مسئولان، بیان داشت: کارگران به امید اینکه نظام و کارگزاران آن حافظ منافع آنها هستند در این سیستم مشغول به کار شده‎اند و ما باید پاسخگوی اعتماد و امید آنان باشیم.

وی خواستار پرداخت مطالبات کارگران در موعد مقرر و به صورت ماهانه شد و افزود: تجمیع مطالبات کارگران باعث خواهد شد تا در پایان سال با مشکلات زیادی مواجه شویم و همه متولیان و مدیران استان باید برای رفع این معضل بسیج شوند.

پرآور با تاکید بر لزوم ابلاغ یک دستورالعمل به همه مدیران برای نظارت بر واگذاری‎ها توسط مدیران اصلی شرکت‌های نفت و گاز در استان بوشهر، ادامه داد: باید بر اساس این ابلاغ واگذاری‎ها به پیمانکاران در این شرکت‎ها باید برابر با قانون و با اولویت پرداخت حقوق کارگران اجرایی شود.

وی با تاکید بر اعلام تخلف مدیران شرکت‎های گاز و نفت استان به وزارتخانه‎های مرتبط و متولی، تصریح کرد: هر مدیری که در نظارت‎ها کوتاهی و قصور کند برای رسیدگی به تخلف وی، آن مدیر را به وزارتخانه متولی معرفی خواهیم کرد و این امری نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم.

پرآور اظهار داشت: برخی مدیران با کوتاهی در انجام امور و عدم نظارت صحیح نمی‎خواهند در مسیر درست قرار بگیرند و بی‎شک با این مدیران برخورد می‎شود.