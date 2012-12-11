بارش باران در استان البرز تا فردا ادامه دارد

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون هوای کرج بارش باران و دمای آن هشت درجه سانتیگراد و هوا آرام است.

وی ادامه داد: طی 24 ساعت آینده هوای کرج نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف در اواخر وقت کاهش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 9 و کمینه دما 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز تصریح کرد: هوای هشتگرد نیز هم اکنون بارش باران و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت شمال شرق است.

رحمانیان گفت: هوای هشتگرد طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد در ارتفاعات بارش برف در اواخر وقت کاهش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 7 و کمینه دما یک درجه سانتیگراد خواهد بود.



وی اظهار داشت: هوای طالقان نیز هم اکنون مه رقیق و دمای آن 5 درجه سانتیگراد و هوا آرام است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای طالقان طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و وزش باد در اواخر وقت کاهش ابر همراه خواهد بود که بیشینه دما 5 و کمینه دما منفی دو درجه خواهد بود.

