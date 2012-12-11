فعالیت گروههای راهداری در کلاله/ جلسه ای ویژه نجات جان مادران باردار در سرما

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سرواوانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی پیگیری و نجات جان مادران باردار در فصل سرما در کلاهل خواستار تجهیز وسایل نقلیه ادارات به وسایل ایمنی شدند.



سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کلاله، ضمن تشکر از همکاری ادارات بخصوص هلال احمر و راه و شهرسازی در سال گذشته که منجر به نجات جان موارد متعددی از بیماران و مادران باردار نیازمند کمک شده بود ؛در خصوص اهمیت پیگیری مادران باردار و شاخص مرگ مادر توضیحاتی بیان کرد.

ابراهیم فدایی افزود: وجود یک دستگاه وسیله نقلیه کمک دار در فرمانداری را نقطه اتکا و اطمینان شهرستان دانست.



عابد نوری کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان کلاله ضمن تشکر از حاضرین در جلسه با اشاره به مواردی از نجات جان مادران باردار در سال گذشته ؛به بیان انتظارات از ادارات پرداخت.

بکی زاده کارشناس مدیریت بحران فرمانداری کلاله با اشاره به طرح موضوع کمک به مادران باردار در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان یکی از برنامه های این ستاد را برگزاری جلسه با دهیاران و اعضای شورا درخصوص توجیه این افراد در زمینه انتقال مادران باردار در فصل سرما برشمرد.

استیری رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کلاله با اشاره به اینکه پرسنل این جمعیت در بحث امداد و نجات جاده ای آموزش دیده اند ؛ در خصوص ارائه خدمات حین زایمان و یا موارد مشابه خواستار حضور نیروهای اورژانس 115 به همراه پرسنل این جمعیت شدند.