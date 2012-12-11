تظاهرات ضد گرانی و همه پرسی/ موضع جبهه نجات ملی فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دهها نفر از دانشجویان دانشگاه الزقازیق مصر خود را آماده تظاهرات در برابر منزل محمد مرسی رئیس جمهوری در مخالفت با همه پرسی قانون اساسی می کنند.

از سوی دیگر نیروهای گارد ریاست جمهوری مسیرهای منتهی به کاخ ریاست جمهوری را در برابر تظاهرات کنندگان ضد همه پرسی قانون اساسی بستند.

خبر دیگر اینکه دهها نفر از تظاهرات کنندگان در برابر مسجد آل رشدان در قاهره در حمایت از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در روز پانزدهم دسامبر موافقت کردند.

تظاهرات کنندگان، پرچمهای مصر و پرچمهای سیاه لا اله الا الله و نیز تصاویر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر را حمل کردند.

خبر دیگر اینکه جبهه نجات ملی با صدور بیانیه ای اعلام کرد: موضع نهایی درباره همه پرسی قانون اساسی فردا چهارشنبه مشخص می شود.

ممتاز السعید وزیر دارایی مصر تاکید کرد: تعویق وام صندوق بین المللی پول دارای تاثیرات آشکاری بر اقتصاد مصر خواهد بود و دولت مشغول تدابیر مناسب برای مقابله با تبعات آن است.

خبر دیگر اینکه رسانه ها از آمادگی دهها نفر از تظاهرات کنندگان در مقابل مسجد النور در العباسیه برای حرکت به سوی کاخ ریاست جمهوری با هدف شرکت در تظاهرات علیه گرانی و همه پرسی خبر دادند.