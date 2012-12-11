پیام اصلی 9 دی نفی امکان براندازی نرم نظام اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نائینی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی با تبیین ابعاد فتنه 88، رویکردها، تهدیدات و آسیب‌ها ، به بیان چگونگی خلق حماسه ماندگار و عظیم نهم دی توسط مردم پرداخت و اعلام کرد: چهار عنصر اصلی و مولفه تعیین‌کننده هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبر (مدظله العالی)، بصیرت و لحظه‌شناسی مردم، باورها و اعتقادات دینی و فرهنگ عاشورا در این حماسه چشمگیر، و دارای نقش موثر و پررنگی بود.

نائینی در ادامه جلسه، با بر شمردن مولفه‌های قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تببین ابعاد صحنه آن روزها گفت: هدف فتنه سال 1388 قطعا براندازی نرم و فروپاشی نظام از درون بود، اما پیام اصلی نهم دی این بود که امکان فروپاشی از درون و براندازی نرم وجود ندارد و این برای ما بسیار مهم است.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از منابع و مولفه‌های قدرت نرم برخوردار است که امکان فروپاشی از درون وجود ندارد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی با بیان این‌که پیام اصلی هشت سال دفاع مقدس این بود که امکان‌ براندازی سخت و از طریق حمله نظامی برای دشمنان معاند وجود ندارد، پیام اصلی حماسه 9 دی را نفی امکان هرگونه براندازی و جنگ نرم علیه نظام و کشور اسلامی ایران دانست و خاطر نشان کرد: از فرصت حماسه نهم دی بایستی حداکثر استفاده را در جهت تبیین چگونگی شکل‌گیری‌ فتنه‌های جدید در راستای بصیرت‌افزایی مردم و ارائه تحلیل‌های درست از شرایط و چالش‌های جدیدی که در کشور با آن روبرو هستیم برد.

وی با اشاره به این‌که اگر انتخابات با مشارکت گسترده توده‌های مردمی و با مدیریت خوب دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همراه باشد، در فضای امن و آرامش،‌قطعاً به نتایج خوبی خواهیم رسید گفت: این خود قدرت نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد و این مهم جز با تبیین درست از شرایط روز جهانی و درک موقعیت حساس کشور در داخل و خارج از فرصت‌های پیش‌روی به ویژه بهره‌گیری از پیام‌ها حماسه نهم دی ممکن نیست.

نائینی تصریح کرد: گرامیداشت نهم دی یک مراسم هویتی و کاملا عاشورایی در طراز ملی و برگرفته از مولفه‌ها و منابع عاشورایی است و مردم با بصیرت و هیات مذهبی در شکل‌گیری این حماسه نقش زیادی داشتند.

وی افزود: حماسه نهم دی یک حرکت مردمی، بی‌بدیل و غیرقابل پیش‌بینی بود که اراده و دست الهی به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) این حرکت را به جریان انداخت و روح حسین‌بن علی(ع) در جا‌ی‌جای این حماسه تجلی می‌کند و متعلق به هیچ گروه و جریان سیاسی، دستگاه و یا سازمان و نهاد دولتی، حکومتی و غیردولتی نبود، بلکه فقط و فقط روح حماسی عاشورایی حسینی و بصیرت سیاسی و غیرت دینی آحاد مردم ایران بود که در حماسه نهم دی‌ماه 1388 متجلی گشت.

نائینی گفت: در بزرگداشت حماسه نهم دی همه گروهها و سازمانها و در راس آن ستاد مرکزی و ستادهای استانی، باید به مردم و جامعه تحلیل درستی از واقعه فتنه و حماسه نهم دی ارائه دهند و با بهره‌گیری از مناسبت‌های مذهبی ماه صفر و اربعین حسینی و پرهیز از هرگونه کار سطحی و فقط تبلیغی- ترویجی به تببین و تحلیل موضوعات بپردازیم.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری به اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی در سال قبل، توجه همه را به آن فرمایش‌ها جلب کرد.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی در ادامه بیان کرد: نقش نهم دی بایستی نقش درس آموزی و عبرت‌گیری و پیشگیری از فتنه‌های آینده باشد.

همچنین اصغر آب خضر نیز طی سخنانی ، افزود: 9 دی امسال در شرایطی قرار گرفته است که می‌توان به راحتی با برنامه‌ریزی از آن به عنوان فرصتی برای تثبیت و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی و بیمه کردن کشور و نظام از گزند حوادث و فتنه حداکثر بهره برده شود.

وی با تبیین علل و عوامل و پیام‌ها و پیامدهای حماسه نهم دی در عرصه ملی و بین‌المللی و آثار فراوان پنهان و آشکار این حماسه بی‌بدیل در عرصه‌های گوناگون،‌ بیان کرد: 9 دی امسال در ماه صفر‌المظفر و ایام اربعین حسینی و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که بایستی از این فرصت مناسب برای تبیین ابعاد حماسه، عبرت‌آموزی از این حادثه و بصیرت افزایی بیشتر مردم و حمایت از اسلام و انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی نظام و حضور گسترده‌تر و آگاهانه‌ مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی و دینی به ویژه حضور پررنگ و مشارکت موثر مردم در عرصه انتخابات بهره ببریم.