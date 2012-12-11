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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

گزارش خبری/

بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری/ آبگرفتگی معابر

بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری/ آبگرفتگی معابر

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بارش شدید باران در چهارمحال و بختیاری موجب طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر در برخی شهرها شده است به طوریکه خیابانهای برخی مناطق به جویهای پرآب مبدل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی از شب گذشته وارد استان چهارمحال و بختیاری شد و بارش باران در بامداد امروز در چهارمحال و بختیاری آغاز شد و موجب آبگرفتگی معابر در سطح شهر شهرکرد شد.

بارندگی موجب طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی معابر در برخی شهرها شده است به طوریکه خیابانهای برخی مناطق به جویهای پرآب مبدل شده اند.

بارش باران در شهرکرد از ابتدای صبح  تا کنون شدت گرفته است و موجب جاری شدن آب در خیابانهای این شهر شده است.

اوج بارش درساعت تعطیلی مدارس در شهر شهرکرد موجب ایجاد ترافیک در خیابانهای اصلی شهر شهرکرد شد و تردد خودروها در خیابانهای شریعتی، خیابان 17 شهریور، ملت شهرکرد به کندی انجام می گیرد.

از بعد از ظهر امروز رعد و برق های هولناک در آسمان شهرستان شهرکرد آغاز شده است و صدا رعد و برق ها به شدتی بالا است که موجب هراس مردم شده است.

همچنین در اثر ایجاد رعد و برق شیشه های منازل این شهرستان می لرزد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان چهارمحال و بختیاری گفت: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز سه شنبه در منطقه است.

شاهرخ پارسا ادامه داد: سامانه بارشی طبق نقشه های پیش یابی  این استان  را فردا ترک می کند و از روز چهارشنبه با عبور این سامانه دمای هوا کاهش خواهد یافت.

وی اذعان داشت: مجموع بارندگی سال زراعی جاری شهرکرد132.1میلیمتر است و شهرستان کوهرنگ با مجموع بارندگی سال زراعی جاری 370.1 هم اکنون رتبه اول دارای بیشترین بارش را دارد.
 
پارسا بیان داشت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان تا امروز 183میلیمتر است و نسبت به دوره مشابه سال قبل9درصد رشد داشته است.
 
مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: میانگین بارندگی سال زراعی جاری استان نسبت به میانگین دوره مشابه سال قبل حدود 55درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 1763908

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