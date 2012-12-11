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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

حسین زاده خبر داد:

واگذاری طرحهای آب و فاضلاب مازندران به بخش خصوصی

واگذاری طرحهای آب و فاضلاب مازندران به بخش خصوصی

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به ناکافی بودن اعتبارات بخش آبفای استان از آمادگی این شرکت برای واگذاری طرحهای آب و فاضلاب به سرمایه گذاران بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین‌زاده روز سه شنبه در نشست بررسی و امکان‌سنجی اجرای پروژه‌ های آب و فاضلاب مازندران افزود: خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب باید به بخش خصوصی واگذار شود و  منابع مالی این صنعت را باید با کمک بخش خصوصی تامین کرد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف و منابع آب را باید با فرهنگ‌سازی مردم اصلاح کنیم افزود: نمی‌توان برای تکمیل شدن این پروژه‌ها از قبیل فاضلاب منتظر ردیف‌های بودجه دولتی بود و باید در این باره با بانک‌ها وارد مذاکره شد چرا که قطعا بخش خصوصی با توان مدیریتی که دارد بهترین سرمایه‌گذار در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری مازندران با تاکید بر اینکه باید فکری اصولی برای جلوگیری از هدررفت آب در مازندران اندیشه شود، افزود: یکی از بهترین راه‌ها، مدیریت صحیح بر منابع موجود و استفاده از روش‌های نوین آبرسانی است.

وی با اشاره به اینکه تأمین منابع مالی شرکتهای آب و فاضلاب از اعتبارات دولتی پاسخگو نیست، افزود: ما باید به دنبال تامین منابع مالی باشیم و مهم‌ترین آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که قدم‌های خوبی برداشته شده است.

حسین زاده بیان داشت: طرح جامع آبرسانی به غرب مازندران، اجرای پروژه‌های فاضلاب شهرهای رامسر، نور، رویان، فریدونکنار، قائم شهر و بهشهر به همراه سایر شهرهای استان بر طرح مطالعاتی آنها انجام شده به همراه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب آمادگی دارد تا به بخش خصوصی واگذار شود.

 

کد مطلب 1763909

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