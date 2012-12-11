440 خانوار تحت پوشش حوزه اجتماعی بهزیستی لنگرود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله روحی ظهر امروز در جمع کارکنان این اداره افزود: این حوزه 20 مهد کودک شهری، 6 روستا مهد خصوصی، 2 موسسه خیریه، 2 مجتمع خدمات بهزیستی خصوصی و 4 مجتمع خدمات بهزیستی دولتی را در حمایت خود دارد.

وی اظهارداشت: در حوزه مشارکت ها بهزیستی لنگرود نیز 40 واحد مسکونی در حال ساخت است که در دهه فجر تمامی این واحدها تحویل مددجویان خواهد شد.

رئیس بهزیستی لنگرود گفت: این واحد امسال فقط در زمینه جذب ذکات فطریه بیش از 21 میلیون تومان کمک جذب و بین خانواده های نیازمند بصورت کمک موردی پرداخت کرده است.

وی افزود: در حوزه پیشگیری، این شهرستان با داشتن پنج مرکز سرپایی ترک اعتیاد، 3 مرکز بستری تیپ B و یک مرکز DIC توانسته تاکنون نزدیک به یک هزار نفر از معتادان را ساماندهی و تعدادی از آنان را پس از پاکی با پرداخت وام های خوداشتغالی روانه بازار کار کند.

روحی اظهارداشت: این اداره امسال تاکنون 753 کودک را در طرح سنجش شنوایی و بیش از دو هزار کودک را در طرح سنجش بینایی غربالگری کرده و برای درمان موارد مشکوک اقدامات لازم به عمل آورده و برای کاشت حلزون بیماران ناشنوا اقدامات لازم و هزینه مربوط به آن را متقبل می شود.

وی ادامه داد: همچنین در اجرای طرح اجتماع محور CB نسبت به شناسایی مناطق آسیب پذیر و در برگزاری جلسات پیشگیری از آسیب ها در مناطق با افراد آسیب پذیر و خانواده هایشان فعالیت می کند.

رئیس بهزیستی لنگرود یادآورشد: این فعالیت ها در تمامی شهرستان ها با همت و پشتکار کارکنان بهزیستی و افراد خیّر و موسسات و مراکز خصوصی انجام می پذیرد.