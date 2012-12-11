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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

زمانی نژاد:

80 درصد بازسازی 20 روستای زلزله زده ورزقان توسط ستاد معین گلستان پایان یافت

80 درصد بازسازی 20 روستای زلزله زده ورزقان توسط ستاد معین گلستان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن گلستان از اتمام 80 درصد بازسازی 20 روستای زلزله آذربایجان شرقی توسط ستاد معین استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زمانی نژاد عصر سه شنبه در تشریح فعالیت ستاد معین گلستان در ورزقان افزود: در روزهای آتی شاهد افتتاح تعدادی از روستاهای بازسازی شده تحت پوشش استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: تاکنون بازسازی کامل دو روستای زلزله زده توسط گلستان به پایان رسید.

وی عنوان کرد: بنیاد مسکن استان که در بخش بازسازی  و ساخت مسکن دارای رتبه برتر در کشور و  در امر بازسازی مناطق زلزله زده نیز از ستادهای برتر است.
 
زمانی نزاد با اشاره به بازدید تابش رئیس بنیاد مسکن کشور از روستاهای بازسازی شده توسط ستاد معین گلستان، گفت: ایشان از روند بازسازی و از مسئولان ستاد بازسازی بنیاد مسکن گلستان تقدیر کرده است.
 
به گزارش مهر، گلستان هزار و 700 واحد مسکونی در روستاهای زلزله زده ورزقان احداث می کند.
 
کد مطلب 1763912

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