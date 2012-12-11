فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح جشنواره مهارت آموختگان و کارآفرینان استان اظهار داشت: توسعه کارافرینی از جنبه های مختلف در استان مورد توجه قرار گرفته است.



وی با بیان اینکه اشتغال از دغدغه های بشر محسوب می شود گفت: اشتغال دارای دو جنبه اجتماعی و اقتصادی بوده که نگاه صرفاً اقتصادی به اشتغال ارزش آن را کمرنگ می سازد.



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران با اشاره به هجمه و تحریم های دشمن بر کشور، افزود: امروزه دانش آموختگان و کارآفرینان با ثبت نوآوری جدید این تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند.



شریعت نژاد افزود: هم اکنون آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین فعالیت های دانشگاهها تبدیل شده است.



در نمایشگاه دستاوردهای مهارت آموختگان و کارآفرینان استان در مصلی جمعه ساری، 35 نفر از کارآفرینان و دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در سنین مختلف تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.



این نمایشگا ه تا 24 آذرماه آماده بازدید دانش آموزان و دانشجویان است.