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۲۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

شریعت نژاد اعلام کرد:

فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه نشده است

فرهنگ کارآفرینی در جامعه نهادینه نشده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: هنوز فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در جامعه نهادینه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شریعت نژاد ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح جشنواره مهارت آموختگان و کارآفرینان استان اظهار داشت: توسعه کارافرینی از جنبه های مختلف در استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه  اشتغال از دغدغه های بشر محسوب می شود گفت: اشتغال دارای دو جنبه اجتماعی و اقتصادی بوده که نگاه صرفاً اقتصادی به اشتغال ارزش آن را کمرنگ می سازد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای مازندران با اشاره به هجمه و تحریم های دشمن بر کشور، افزود: امروزه دانش آموختگان و کارآفرینان با ثبت نوآوری جدید این تحریم ها را به فرصت تبدیل کنند.

شریعت نژاد افزود: هم اکنون آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین فعالیت های دانشگاهها تبدیل شده است.

در نمایشگاه دستاوردهای مهارت آموختگان و کارآفرینان استان در مصلی جمعه ساری، 35 نفر از کارآفرینان و دانش آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در سنین مختلف تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.

این نمایشگا ه  تا 24 آذرماه آماده بازدید دانش آموزان و دانشجویان است.

کد مطلب 1763913

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