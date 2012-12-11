استان کرمانشاه ویژگی های قطب علمی کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: میانگین تعداد استاد به دانشجو در دانشگاه های دولتی استان کرمانشاه یک به بیست و پنج است که رقم میانگین کشوری آن یک به بیست و نه است و این نشان دهنده بالا بودن سطح علمی این استان است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات عالی استان کرمانشاه افزود: در استان کرمانشاه تعداد 60 مرکز دانشگاهی و موسسه آموزش عالی رسمی وجود دارد.

هاشمی با اشاره به اینکه سهم دانشجویان استان از کل کشور دو و یک دهم درصد است، ادامه داد: سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مقاطع ارشد و دکتری) از کل دانشجویان در استان 14 و نه دهم درصد و این رقم برای کشور25 و دو دهم در صد است.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت استان کرمانشاه از نظر تعداد دانشجو، تصریح کرد: دانشگاه رازی شهر کرمانشاه در سال 1351 با پذیرش 200 دانشجو تاسیس شد و در حال حاضر با داشتن 13 دانشکده در رشته های مختلف، سالانه قریب به 50 درصد از تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه بومی استان هستند.

وی افزود: هم اکنون تعداد 354 نفر اعضاء هیئت علمی به صورت تمام وقت در دانشگاه رازی مشغول تدریس و پژوهش هستند که با ارائه مقالات علمی و پژوهشی سالانه خود زمینه های توسعه پژوهشی و علمی را دراستان دوچندان کرده اند.

هاشمی همچنین درخصوص اعتبار علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز نکاتی را بیان و ابراز داشت : در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم اکنون کلیه رشته های تخصصی وجود دارد و 24 فوق تخصص نیز در رشته های مختلف و فعالیت رشته های فوق تخصصی و منحصر به فرد نظیر جراحی قلب و عروق ، جراحی توراکس ، جراحی اطفال، جراحی ارولوژی اطفال و غیره نیز در این دانشگاه به دانشجویان ارائه خدمات داده می شود که فعالیت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) به عنوان بیمارستان قطب در منطقه غرب کشور با درجه ارزشیابی یک عالی در کشور نیز بر شأن علمی استان افزوده است و این بیمارستان علاوه بر پذیرش بیماران هم استانی توان ارائه خدمات پزشکی به دیگر استان های هم جوار و استان های مرزی کشور عراق را نیز دارااست.

لازم به ذکر است، دانشگاه های رازی، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی وموسسات آموزش عالی غیر انتفاعی ؛ هرساله در مهر و بهمن آماده پذیرش دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند.

کار گروه تخصصی امور اقتصادی استان کرمانشاه تشکیل جلسه داد

هشتمین جلسه کار گروه تخصصی امور اقتصادی استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز سه شنبه به ریاست مهندس بابک دلفانی معاون برنامه ریزی و با حضور اعضا ذیربط در استانداری تشکیل شد.

بابک دلفانی در این نشست حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را ضرورتی انکارناپذیر برای شکوفایی بیش از پیش اقتصاد استان عنوان کرد.

وی ازمسؤلین ذیربط خواست که با تبیین راهکارهای اقتصادی توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی استان را بارور کنند.

در ادامه این نشست رعایت فاصله حریم بهداشتی واحدهای مرغ گوشتی و تخمگذار از شهرک های صنعتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مواردی همچون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

