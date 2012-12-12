میرفلاح نصیری در گفتگو با مهر از جدیدترین اقدامات صورت گرفته به منظور تفکیک حساب ها و عملکرد بخش تعاون در اقتصاد ملی خبر داد و گفت: تقریبا در حال حاضر همه مراحل کار از طریق مرکز آمار ایران در قالب فرآیند جمع آوری اطلاعات، پردازش و کنترل داده ها به اتمام رسیده است.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اظهار داشت: گزارش نهایی مربوط به جداسازی حساب ها و عملکرد بخش تعاون از اقتصاد ملی آماده شده و با پیگیری های صورت گرفته از مرکز آمار ایران، بزودی نتایج نهایی کار، ارائه خواهد شد.

نصیری با تاکید بر اینکه قبل از این، حساب ها و عملکرد بخش تعاون در قالب حساب های بخش دولتی و یا خصوصی ارائه می شد، خاطر نشان کرد: در قالب طرح تفکیک حساب های بخش تعاون، همه سازمان ها و بخش هایی که به نحوی با تعاونی ها مرتبط هستند، باید حساب های تعاونی ها را از دو بخش دولتی و خصوصی به صورت جداگانه محاسبه و اعلام کنند.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ادامه داد: تعاونی ها هم اکنون به بخش های مختلف اقتصادی در کشور خدمت ارائه می کنند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این دستگاه ها ملزم شدند در فرایند تولید آمار، وقتی بحث مالکیت عمومی و خصوصی مطرح می شود، مالکیت تعاونی را نیز در فرم های محاسباتی بگنجانند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بسیاری از بخش ها این کار را انجام می دهند، تاکید کرد: با روشن شدن وضعیت مالکیت تعاونی ها، تولید آمار در حوزه بخش تعاون نهادینه می شود.

نصیری با بیان اینکه با اقدام مرکز آمار از این پس حساب ها و عملکرد بخش تعاون از دو بخش خصوصی و دولتی تفکیک خواهد شد، تصریح کرد: در قالب سامانه ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی کرده، قرار است داده ها را در آن سامانه جمع آوری کنیم.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه، افزود: با توجه به اقدامی که صورت گرفته است، چون هر سال حساب های بخش تعاون ممکن است تغییر نکند و یا درصد تغیرات ناچیز باشد، احتمالا به دلیل جلوگیری از صرف هزینه اضافه برخی مباحث کارشناسی مطرح است.

این مقام مسئول در بخش تعاون، اظهار داشت: شاید بتوان در قالب اجرای برنامه های توسعه ای در ابتدا و انتهای هر برنامه روند تحولات و فعالیت های اقتصادی تعاونی ها را در اقتصاد بررسی و محاسبه کرد.

نصیری در این خصوص که تاکنون سهم بخش تعاون به صورت برآوردی اعلام شده است و طبق یکی از آخرین برآوردها این سهم حدود 8 درصد بوده است، گفت: بعید است که هم اکنون سهم تعاونی ها بیشتر از این میزان باشد و به اصطلاح دورقمی شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تخصیص های مناسبی به بخش تعاون صورت نگرفته و حجم سرمایه گذاری ها نیز به شکل قابل قبولی نبوده است، افزود: قرار بود یک سری مساعدت هایی به بخش تعاون صورت گیرد که محقق نشده است، احتمال دارد که سهم تعاونی ها بتواند حتی در قالب تفکیکی و به صورت دقیق نیز به مرز 10درصد رسیده باشد و این موضوع کمی بعید است.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران در حال نهایی کردن آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد تعاونی ها است، گفت: فکر می کنم حداکثر تا ماه آینده گزارش نهایی و مستندات نهایی این کار اعلام شود و به روش علمی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و زیربخش ها، همچنین تحلیل آن مشخص شود.