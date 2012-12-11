عضویت 40 روشندل در کتابخانه های عمومی بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذبیح پور عصر سه شنبه در مراسم راه اندازی بخش نابینایان و کم بینایان در کتابخانه های عمومی شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد بهشهر افزود: تجهیزات اولیه برای راه اندازی این بخش توسط اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران خریداری شده و در اختیار این کتابخانه قرار داده شده است.

وی افزود: سه دستگاه کامپیوتر، یک دستگاه بهدید، پنج عدد گوشی هدفون، دو عدد ضبط صوت، هزار جلد کتاب گویا، پنج عدد قفسه کتاب، میز کامپیوتر و میز مطالعه، 24 عدد صندلی، سه عدد صندلی گردان، قفسه نرم افزار، بخاری برای فصل زمستان، کولر و میز اداری از جمله این تجهیزات برای بخش نابینایان کتابخانه عمومی بهشهر هستند.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر افزود: مساحت این کتابخانه بیش از 340 متر مربع بوده که از بخش های سالن مطالعه، سالن کامپیوتر، سرویس بهداشتی، آشپزخانه و سالن سرپوشیده تشکیل شده است.

ذبیح پور به جلسه مشترک کتابداران با اعضا روشندل شهرستان در محل کتابخانه خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیماتی جهت شروع بکا، نحوه کنترل نظارت، خدمات، استفاده از کتابدار آموزش دیده، نحوه نظافت، ساعت کاری، نحوه ثبت نام و تبلیغات در خصوص شروع بکار اتخاذ شد.

بهشهر در شرق مازندران واقع شده است.