پورمحمدی به کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی درباره جلسه امروز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد در ابتدای این جلسه مصوبات جلسه 91.8.22 کمیسیون در خصوص مسائل استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت و پیشرفت مصوبات ارزیابی شد.

برگزاری جلسه شورای توسعه شرق، ایجاد معابر مجاز، تسریع در اجرای پروژه های زیربنایی مانند خط آهن چابهار و تامین آب، تسریع در حراست کامل مرزها، فعال نمودن بازارهای رسمی مرزی ، فعال کردن ظرفیت های اقتصادی استان و ... از جمله مصوبات جلسه آبان ماه در سیستان و بلوچستان بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین گفت: در ادامه جلسه، حقیقت پور گزارشی از نشست بررسی تحولات سوریه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی که دیروز دوشنبه در دفتررئیس مجلس برگزار شد ارائه کرد. نشست مذکور در پی سفر رئیس مجلس و هیأت همراه به کشورهای منطقه تشکیل شد.

نقوی حسینی در ادامه گفت: بعد از گزارش مذکور، پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی به عنوان میهمان در کمیسیون حضور یافتند. پورمحمدی گزارش مبسوطی از شرح وظایف ، اختیارات و حوزه فعالیت های سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به برنامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: علی القاعده سیاست و سازوکار سازمان کلان نگری است و روند کلی امور را مورد بازرسی قرار می دهد و نظارت و سیستمی دارد و رئیس سازمان بارزسی کل کشور هم یکی از اقدامات مثبت و ارزشمند مجلس در دوره هشتم و نهم را تشکیل معاونت قوانین و تنقیح قوانین بیان کرد تا سازمان با تمام ظرفیت به کمک مجلس آید و راه های انحراف به دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین مسدود شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سخنان رئیس بازرسی کل کشور گفت: پور محمدی در این جلسه در تشریح روند کار سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت که این سازمان دانه ها را به ریز و درشت تقسیم نمی کند و در هر جا و هر دستگاهی که تخلفی رخ دهد و گزارش آن به دست سازمان برسد ورود پیدا می کند و از نظر سازمان بازرسی هیچ دستگاهی در حاشیه امن قرار ندارد.

به گفته نقوی حسینی، پورمحمدی در پایان به سئوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد و از توضیحات نمایندگان استقبال کرد.

