سیاست بسیج سازندگی محرومیت زدایی و حمایت از مردم نیازمند است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر امروز در جمع جوانان داوطلب بسیج سازندگی بهسازی و زیباسازی مدارس با مشارکت دانش آموزان و سایر جوانان داوطلب را از مهمترین و برجسته ترین اقدامات بسیج سازندگی دانست و افزود: در این طرح ارزنده برای زیبا سازی مدارس تلاش زیادی از قبیل طراحی و نقاشی در ودیوارهای مدارس، ایجاد فضای سبز مناسب، تزئین کلاس ها و تعمیر صندلی و میز و نیمکت های مدارس شده است.

وی همچنین به عرصه خدمات کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و اظهارداشت: در این عرصه بسیج سازندگی با همکاری جهاد کشاورزی بخش های آبخیزداری، زراعت و باغبانی، صیانت از جنگل ها، نهال کاری و تولید نهال را برعهده دارند.

فرمانده سپاه قدس گیلان گفت: بسیج سازندگی با همکاری هلال احمر برای برگزاری کلاس های آموزشی و همکاری بسیج فرهنگیان و بسیج دانشجویی برای برگزاری کلاس های تقویتی اقدام تا گامی دیگر در تقویت علمی و آموزشی جوانان بردارد.

وی افزود: در این قسمت با بکارگیری نیروی بسیجی فعال و داوطلب به مناطق محروم برای آموزش در برطرف کردن بیسوادی می توان کمک جدی به سرنوشت کشور کرد.

محمدی بیان داشت: همچنین برگزاری کلاس های کامپیوتر و آشنایی نوجوانان با ابزارهای جدید و بکارگیری جوانان در قسمت های فنی و آموزش دادن به جوانان و نوجوانان در مناطق محروم مهمترین فعالیت های این بخش می تواند باشد.

وی در ادامه به عرصه خدمات بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در این حوزه با همکاری مشترک بسیج جامعه پزشکی، بسیج سازندگی و دانشگاه علوم پزشکی، تیم های پزشکی به مناطق محروم اعزام می شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: عرصه خدمات حمایتی با همکاری کمیته امداد در طرح های مختلف برای کمک به محرومان نسبت به جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن بین محرومان و نیازمندان بسیج سازندگی فعالانه شرکت دارد.

وی بیان داشت: در عرصه فنی، حرفه ای و مهارتی بسیج سازندگی با همکاری فنی و حرفه ای و صنایع دستی با هدف آموزش و اشتغال زدایی، کلاس های آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی سیار برای جوانان روستایی دختر و پسر برگزار می کند.

محمدی ارائه خدمات عمرانی و آبادانی در مناطق روستایی را از ماموریت های مهم بسیج سازندگی دانست و افزود: این عرصه شامل ساخت مدرسه، آبرسانی و راهسازی روستایی در مناطق محروم است.

وی ادامه داد: حضور دانشجویان در فعالیت های سازندگی علاوه بر آبادانی و شکوفایی کشور باعث کسب تجربه و ارتقای دانش علمی دانشجویان خواهد بود.