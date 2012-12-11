165 نفر در تصادفات رانندگی اردبیل جان باختند/ کاهش 11 دصدی تلفات

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ولیزاده عصر سه شنبه در جلسه هماهنگی طرح زمستانی استان اضافه کرد: در سطح استان تعداد کشته های ناشی از تصادفات رانندگی در این مدت به 165 نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 11 درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته و طی مدت ذکر شده بیش از 186 نفر در تصادفات رانندگی این استان جان خود را بخته بودند، یادآور شد: از مجموع نلفات رانندگی امسال اردبیل بیش از 54.5 درصد در گروه های سنی 25 الی 45 سال قرار داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بیشترین تلفات حوادث رانندگی در هشت ماه سال جاری را با 106 نفر مربوط به حوزه های برون شهری و شایع ترین علت فوت را نیز شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی عنوان کرد.

وی همچنین تعداد عابرین فوت شده استان را طی این مدت 28 نفر اعلام کرد و افزود: عابرین پیاده 17 درصد فوتیهای ناشی از تصادفات را تشکیل می دادند و اکثریت این عابران یعنی 60.7 درصد لباسهای تیره به تن داشته اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان هم با تاکید بر اهمیت آمار و شناسایی علل توقوع تصادفات تاکید کرد: کاهش 11 درصدی در استان نتیجه تلاشهای تمامی دستگاههای دخیل در اجرای طرحهای مختلف بوده است.

