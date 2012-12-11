استقبال کوبا از همکاری با ایران در عرصه های مختلف و در سطوح دوجانبه و بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، مار سیلنو مدینا ،قائم مقام وزیر امور خارجه کوبا در ملاقات با علی اصغر خاجی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ضمن تمجید از نقش جمهوری اسلامی ایران در صحنه های منطقه ای وبین المللی در حمایت از صلح وعدالت جهانی و گسترش همکاریها میان کشورهای مستقل وغیر متعهد ،بر پشتیبانی دولت کوبا از اقدامات و طرح های ایران برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح های کشتار جمعی،تشکیل دولت مستقل فلسطینی واعاده حقوق فلسطینیان،حل بحران سوریهبدون دخالت خارجی و...تاکید کرد.

وی بر حمایت قاطع دولت متبوع خود از حق مشروع ایران در دستیابی و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید مجدد کرده واز بهانه جویی های غربیان در ایراد اتهامات واهی در این زمینه ونیز استفاده سیاسی از موضوعاتی نظیر حقوق بشر و وضع تحریم ها علیه کشورهای مستقل و پیشرو انتقاد کرد.

وی از کمک های ایران به مردم خسارت دیده کوبا در توفان سندی قدردانی کرد.

مقام کوبایی با توصیف روابط راهبردی دو کشور خواستار توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی فیمابین شد.

علی اصغر خاجی معاون اروپا وامریکای وزارت امورخارجه کشورمان که در یک سفر دوره ای به منطقه به سر می برد ، ضمن ابراز رضایت از روابط رو به پیشرفت دو کشور بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش هر چه بیشتر روابط با کوبا تاکید کرد.

خاجی ضمن تشریح مواضع ایران در عرصه های مختلف به ویژه در خصوص بحران سوریه گزارشی از آخرین اقدامات کشورمان برای حل بحران سوریه در قالب گفتگوهای سوری سوری به طرف کوبایی ارائه کرد.

وی ضمن تاکید بر اراده مسئولین یران بر ارتقا سطح روابط با کشورکوبا از مواضع کوبا در حمایت از حقوق ایران در سازمان های بین المللی قدردانی کرد.

شایان ذکر است که معاون اروپا وآمریکای وزارت خارجه کشورمان در دیداری جداگانه با سفرای کشورهای حوزه کارائیبکه در کوبا مستقر هستند،مواضع ایران را به اطلاع ایشان رسانده و راههای گسترش روابط با این کشورها را مورد تبادل نظر قرار داد.

در دیدار مذکور سفرا ونمایندگان کشورهای مذکور ضمن استقبال از گسترش روابط کشورهای متبوع خود با ایران،خواستار توسعه روابطسیاسی، بازرگانی ،فرهنگی وگردشگری میان طرفین شدند.

قرار است که خاجی در ادامه سفر خود با دیگر مقامات کوبا دیدار وگفتگو نموده وراههای گسترش روابط دو کشور را بررسی کند.