برای کاندیداتوری عجله ندارم/ اصولگرایان هم توبه کنند

محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سخنانی که طی چند روز اخیر از قول بنده با مضون «حتی اگر 10 رای هم بیاورم، کاندیدا خواهم شد» کذب محض و شیطنت برخی رسانه هایی است که متاسفانه به رعایت اخلاق در انتشار اخبارشان پایبند نیستند.

وی در پاسخ به این سئوال که تصمیم نهایی خودتان برای حضور در انتخابات آینده را چه زمانی اعلام خواهید کرد، افزود: عجله ای برای اعلام کاندیداتوری ندارم، چرا که معتقدم اصلاح طلبان باید در انتخابات ریاست جمهوری آینده با یک گزینه واحد حضور یابند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصمیم وی برای کاندیداتوری و نظر خاتمی، گفت: اگر آقای خاتمی تصمیم به کاندیداتوری بگیرد، طبیعتا بنده از کاندیداتوری در انتخابات آینده انصراف خواهم داد.

وی تصریح کرد: بنده اگر اصراری بر کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری داشتم، حتما در انتخابات سال 84 کاندیدا می شدم، برای من آنچه اهمیت دارد، رسیدن به اجماع است. در این صورت تمایل بیشتری به کاندیداتوری خواهم داشت.

عارف در پاسخ به این سئوال که اگر اصلاح طلبان بخواهند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیتشان تائید شود، حتما باید از جریان فتنه ابراز برائت کنند، گفت: اگر قرار به توبه اصلاح طلبان از جریان فتنه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده باشد، طبعا اصولگرایان هم باید برای حضور در انتخابات از جریان انحراف اعلام برائت و توبه کنند.