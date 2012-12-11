به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری تدارکاتی که عصر امروز در ورزشگاه درفشیفر برگزار شد برابر تیم سایپا مهر کرج به نتیجه مساوی یک بر یک رضایت داد.
در این بازی که برای نخستین مرتبه هدایت سرخپوشان تهرانی برعهده یحیی گلمحمدی بود، جواد کاظمیان (60- پنالتی) برای پرسپولیس و میلاد خدایی (67) برای سایپا مهر کرج گلزنی کردند. ضمن اینکه حضور مهدی مهدویکیا و علی کریمی در این بازی را باید به منزله بهبودی کامل آنها تلقی کرد.
در نیمه نخست نیلسون جونیور، سید جلال حسینی، محسن بنگر، امیرحسین فشنگچی، رضا حقیقی، علی کریمی، کریم انصاریفرد، هادی نوروزی، حسین ماهینی، غلامرضا رضایی و مهدی مهدویکیا در ترکیب اولیه به میدان رفتند.
یحیی گلمحمدی برای نیمه دوم، امیر عابدزاده، حمیدرضا علی عسگری، سامان آقازمانی، روح ا... سیف الهی، جواد کاظمیان، محمدرضا خانزاده، عادل کلاهکج، مهرزاد معدنچی و فرشاد احمدزاده را در کنار محسن بنگر و حسین ماهینی به میدان فرستاد.
هدایت تیم سایپا مهر کرج برعهده بهنام طاهرزاده بود که هواداران حاضر در محل برگزاری این بازی، به یاد گلی که با پیراهن پرسپولیس به استقلال زد، او را تشویق کردند.
پزشک تیم فوتبال پرسپولیس هم پس از این مسابقه در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم گفت: محمد نوری از فردا تمرینات خود را آغاز میکند.
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