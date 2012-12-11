آغاز استعدادیابی پژوهشی در بین دانشجویان سما قائم شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مرکزسما برای اینکه رسالت فنی و حرفه ای خود را حفظ کند بیشتر به مهارتها و استعدادها توجه کرده و تمام تلاش خود را در کیفی سازی مطالب مورد آموزش انجام می دهد.



وی افزود: استعداد یابی در بخش پژوهش و تحقیقات در سطح مدارس و دانشکده از سال گذشته آغاز شده و دانشجویان و دانش آموزان مستعد برای تحقیقات حرفه ای و آکادمیک به بنیاد علمی سما معرفیو در تخصص های مورد علاقه خود فعالیت می کنند.



قاسمی از کسب مدال نقره دانشجویان مخترع مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد قائم‌ شهر در مسابقات بین‌المللی کشور کرواسی خبر داد و تصریح کرد: مقام دوم دانشجویان مخترع مرکز آموزشی فرهنگی سما قائم شهر در المپیاد علمی مخترعان در خوراسگان به این دانشگاه رسید.

قاسمی به برگزاری موفق هفتمین جشنواره سراسری پژوهشها و اختراعات دانش‌ آموزی سما در سالجاری اشاره کرد و افزود: نخستین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای دانشجویی در رشته طراحی دوخت و پوشاک آموزشکده در قائم شهر برگزار شد.

وی، کسب رتبه‌ دوم کشوری دانشجویی رشته معماری آموزشکده در مسابقه سراسری مهارتی پژوهشی دانشجویان معماری سما کشور را مبین تلاش دانشجویان مستعد این رشته دانست و گفت: مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از برگزیدگان علمی و پژوهشی اساتید، دانش‌آموزان و دانشجویان امسال نیز برگزار می شود.



قائم شهر یکی از شهرهای دانشگاهی مازندران است.