آمادگی بهزیستی آذربایجان غربی برای ارائه خدمات توانبخشی به حادثه دیدگان روستای شین آباد پیرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه خدادوست ضمن ابراز همدردی با خانواده های حادثه دیدگان، اظهار داشت: متاسفانه با شروع فصل سرما، بروز حوادثی از این قبیل به دلایل مختلف شیوع می یابد و در این بین بهره مندی از آموزش های مدیریت بحران ونحوه مقابله با استرس می تواند منجر به کاهش خسارت احتمالی گردد وبهزیستی استان توانایی دارد تا در این زمینه همکاری لازم را با تمامی ارگانها و سازمانها به عمل آورد.

مدیر کل بهزیستی استان ادامه داد: با توجه به اینکه سوختگی در بعضی موارد موجب چسبندگی بافتهای عضلانی و ایجاد محدودیت حرکتی و در بعضی موارد موجب کانتراکچر (کوتاه شدن عضلات و تاندونها ) می شود ، نیاز است که در مراحل اولیه با اقدامات توانبخشی و فیزیوتراپی و کار درمانی مانع از ایجاد چسبندگی شد .

خدادوست با اشاره به آمادگی بهزیستی استان در راستای درمان این گونه موارد ، افزود : سازمان بهزیستی آمادگی دارد تا نهایت همکاری را در زمینه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی و همچنین جهت حفظ بالانس عضلانی و جلوگیری از از کوتاه شدگی وسائل ارتوپدی فنی و توانبخشی شامل انواع اسپلنتها و ارتز ها را بصورت رایگان ارائه نماید .

وی گفت: خدمات مشاوره ای برای حادثه دیدگان و خانواده های آنها جهت بازگشت شان به فضای عادی و قرار گرفتن در مسیر کسب علم و زندگی ، دیگر خدمتی است که بهزیستی استان قادر به انجام آن است.

صبح چهارشنبه 15 آذرماه سالجاری کلاس دخترانه چهارم ابتدایی دبستان شین آباد در پیرانشهر دچار حادثه آتش سوزی شد و تمام دانش آموزان آن مجروح و روانه بیمارستان شدند.

در این حادثه سیران یگانه دانش آموز 10 ساله کلاس به دلیل شدت جراحات و آسیب ریه جان خود را از دست داد.