موفقیت طرحهای منابع طبیعی در گرو مشارکت روستائیان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی با تعاونی هیا منابع طبیعی و روستایی استان البرز با رویکرد واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و روستایی با حضور مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان این تعاونی ها بعد از ظهر سه شنبه در کرج برگزار شد.

در این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اهمیت واگذاری کار به نهادهای مردمی و محلی اظهار داشت: باید نگاهمان را به سمتی تغییر دهیم که مردم را در کنار دولت ببینیم.



حسین میررجبی نگاه صرف اقتصادی به منابع طبیعی را نادرست دانست و افزود: شرط اول ورود به این موضوع داشتن نگاه زیست محیطی توام با حفاظت از طبیعت به روش های صحیح و بهره برداری به شیوه ای علمی است.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی تاکید کرد: مشارکت روستائیان و افراد بومی بسیار اثرگذارتر و عامل موفقیت پروژه ها و اجرای با کیفیت آن است.

میررجبی افزود: با واگذاری فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی از جمله تعاونی منابع طبیعی روستایی به معیشت روستائیان نیز از این طریق کمک خواهد شد.



وی خواستار مشارکت تعداد بیشتر تعاونی ها برای تشکیل صندوق توسعه منابع طبیعی در استان شد.

تعاونی های روستایی البرز کارشناس متخصص ندارد



نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این نشست کمبود کارشناسان متخصص را از جمله مهمترین مشکلات تعاونی ها روستایی برشمرد و افزود: با برگزاری همایش مشترک تعاونی ها روستایی، شوراها و دهیاران می توان به تبیین و سرعت بخشیدن به حضور فعال این تعاونی ها کمک کرد.





کار در عرصه منابع طبیعی به بهره برداران واقعی واگذار شود



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با بیان دیدگاههای این سازمان در خصوص ارزیابی و بررسی صلاحیت های حرفه ای و رتبه بندی تعاونی های فعال بخش کشاورزی و منابع طبیعی البرز گفت: اعتقاد ما این است که تلاش کنیم کار در عرصه منابع طبیعی را به بهره برداران واقعی آن واگذار کنیم.



حمیدرضا پویان گفـت: باید ضمن ایجاد تعامل نزدیک میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در چارچوب های معین و قوانین حرکت کنیم.



وی در پایان از آمادگی آن سازمان برای همکاری به منظور تسریع فعالیت های تعاونی ها خبر داد.

در ادامه این نشست نمایندگان تعاونی ها نظرات و مشکلات تعاونی ها را مطرح کردند.