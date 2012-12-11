افزایش 8 درصدی متوفیان در هفته آلوده مشهد/علت فوت بیماری های تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین شاهچراغی گفت: طی روزهای 13تا 19ماه جاری که هوای شهر مشهد به نسبت روزهای قبل از آن آلوده‌تر بوده است 365 نفر در مشهد فوت کردند.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد گفت افزود: علت فوت 160 نفر از آنان بر اثر بیماری های تنفسی و سیستم گردش خون بوده است.

وی ادامه داد: این آمار در هفته قبل از آن یعنی از تاریخ 6 تا12 آذرماه244 نفر بوده است که 147 نفر از افراد بر اثر بیماری‌های تنفسی و سیستم گردش خون فوت کرده‌اند.

شاهچراغی تاکید کرد: از بین کل 160 متوفی که در هفته دوم بر اثر بیماری‌های سیستم تنفسی و سیستم گردش خون فوت کرده اند،72 نفر زن و 88 نفر مرد بوده اند که این آمار نسبت به هفته قبل از آن در زنان دو درصد کاهش و در مردان بیش از 20 درصد افزایش داشته است.